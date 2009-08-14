Строительные предприятия снизили объемы работ

Строительные предприятия Украины в январе-июле т.г. снизили объемы выполненных работ на 54,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 18,2 млрд. грн.

Об этом сообщает Государственный комитет статистики Украины.

По данным Госкомстата, объемы работ по подготовке строительных участков снизились на 44,3% - до 873,4 млн. грн., работ по строительству зданий и сооружений – на 54,8% - до 15,3 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 51,6% - до 1,8 млрд. грн., по завершению строительства – на 71,1% - до 93,5 млн. грн., аренды строительной техники с оператором – на 84,4% - до 22,6 млн. грн.

При этом по характеру строительства объемы работ распределились таким образом: по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 81,4% от общего объема, по капитальному и текущему ремонту – 12,7% и 5,9%, соответственно.