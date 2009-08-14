МинЖКХ призывает киевлян платить исключительно по прежним тарифам

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства призывает киевлян оплачивать жилищно-коммунальные услуги исключительно по ранее установленным обоснованным тарифам.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины.

В министерстве сообщают, что принятые с существенными нарушениями законодательства распоряжения КГГА №516, 518, 520 от 29.04.2009, которыми устанавливались экономически необоснованные повышенные тарифы, были остановлены 17.07.2009 распоряжением Кабинета Министров Украины №842-2.

Это значит, что распоряжение КГГА №516, 518, 520 от 29.04.2009 о повышении тарифов на определенное время утратили свою юридическую силу, то есть обязательность выполнения норм этих распоряжений исчезла.

В этой ситуации Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства считает, что КГГА должна была бы отреагировать соответствующим образом, в частности:

- распространить информацию среди населения об остановке действия распоряжений КГГА №516, 518, 520 от 29.04.2009;

- разъяснить киевлянам порядок осуществления оплаты жилищно-коммунальных услуг на период остановки действия этих распоряжений;

- предоставить соответствующие указания об остановке действия новых тарифов коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительному центр», другим организациям и учреждениям, которые причастны к начислению и уплате населением платежей за жилищно-коммунальные услуги;

- в случае несогласия с указанным распоряжением Правительства, обжаловать его в судебном порядке.

Вместо этого, коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр», выполняя указания определенных должностных лиц КГГА, начисляло в платежных поручениях незаконно завышенные суммы платежей за жилищно-коммунальные услуги, чем ограничивало право граждан делать оплату услуг в соответствии с законом, поскольку не оставляло этим законопослушным гражданам права выбора, говорится в сообщении.

Тем гражданам, которые зачеркивали незаконно определенные суммы платежей в платежных поручениях, предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» или фиксировало долг по оплате, либо не принимало платежные поручения.

В министерстве отметили, что выставление платежных документов для уплаты по необоснованно завышенным тарифам является незаконным, а субъекты хозяйствования – производители/исполнители жилищно-коммунальных услуг, которым граждане заплатили по незаконно завышенным тарифам, обязаны сделать перерасчет средств этим гражданам, в противном случае их действия можно будет расценивать как экономические правонарушения.

”В ситуации, когда действие распоряжений КГГА приостановлено и новые тарифы признаны незаконными, Министерство ЖКХ обращается к киевлянам с призывом оплачивать жилищно-коммунальные услуги исключительно по ранее установленным обоснованным тарифам”, - отметили в пресс-службе министерства.

В то же время, МинЖКХ, до окончательного юридического решения вопроса, настаивает на безусловном выполнении распоряжений Кабмина о приостановке повышенных тарифов и призывает КГГА не вводить население Киева в заблуждение, прекратить печать платежных документов с незаконно завышенными суммами платежей за жилищно-коммунальные услуги, предоставить соответствующие распоряжения коммунальным предприятиям и разъяснение отделением финансовых учреждений о безоговорочном приеме платежей по ранее установленным обоснованным тарифам.