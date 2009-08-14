«Нафтогаз» поручил прекратить газоснабжение объектов «Киевэнерго»

«Нафтогаз Украины» поручил ГК «Укртрансгаз» и ОАО «Киевгаз» прекратить газоснабжение объектов «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщила пресс-служба “Киевгаза”.

Как отмечается в поручении НАК «Нафтогаз Украины» от 13.08.2009 года, долг АК «Киевэнерго» за потребленный газ превышает 600 млн. грн. Поэтому, начиная с четверга – 13 августа, ГК «Укртрансгаз» приступила к снижению исходного давления газа через газораспределительные станции (ГРС) киевского кольца.

ОАО «Киевгаз» сообщает, что в связи с последующим снижением исходного давления ГРС киевского кольца потребители, имеющие достаточное количество выделенного объема газа, могут его недополучить.

Как уточнила УНИАН представитель пресс-службы “Киевэнерго”, в настоящее время подача газа осуществляется на технологическом минимуме.

Отмечается, что ОАО «Киевгаз» принимает все необходимые меры безопасности, чтобы не допустить возникновения аварийных ситуаций в газовых сетях столицы. А также обеспечивает в полном объеме транспортировку природного газа потребителям, которым поставщики выделили достаточное количество голубого топлива.