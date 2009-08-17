Кабмин выделил средства на реконструкцию котельной в Марганце

Днепропетровск. В ответ на обращение руководства Днепропетровской JUF Кабинет Министров Украины выделил из Стабилизационного фонда более 5,1 млн. грн. на реконструкцию аварийной котельной в Марганце.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил председатель Днепропетровской ОГА Виктор БОНДАРЬ.

По его словам, соответствующее распоряжение подписано Премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО.

В.БОНДАРЬ отметил, что власти Днепропетровской области сделают все возможное, чтобы Марганец в предстоящий отопительный сезон «не стал вторым Алчевском», и основная котельная в городе была реконструирована к зиме.

По словам губернатора Днепропетровской области, кроме средств, которые поступят из Стабфонда, на реконструкцию котельной в Марганце будет привлечено еще 3 млн. грн. кредитных ресурсов