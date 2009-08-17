Жилье на вторичном рынке Киева снова подешевело

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 10 по 16 августа т.г. снизилась на 0,07% (1 долл.) – до 1 515 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1120 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2 546 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдался в Печерском – на 0,26% (7 долл.) – до 2546 долл., Подольском – на 0,36% (5 долл.) – до 1389 долл., Голосеевском – на 0,48% (7 долл.) – до 1530 долл., Оболонском – на 0,28% (4 долл.) – до 1502 долл. и Днепровском районе – на 0,16% (2 долл.) – до 1209 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья за указанный период зафиксирован в Деснянском – на 0,04% (1 долл.) – до 1186 долл., Шевченковском – на 0,20% (4 долл.) – до 1958 долл. за 1 кв. м, Соломенском – на 0,16% (2 долл.) – до 1356 долл., Дарницком – на 0,12% (1 долл.) – до 1120 долл. и Святошинском районе – на 0,20% (3 долл.) - до 1267 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. выросла на 1,69% (25 долл.) – до 1 520 долл./кв. м; за апрель-июнь т.г. снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1 494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.