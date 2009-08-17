Эксперт: строительство оживится во втором полугодии 2010 года

Первые признаки оживления в строительной отрасли должны появиться во втором полугодии 2010 года.

Такой прогноз озвучил в комментарии УНИАН экономист компании Astrum Investment Management Алексей БЛИНОВ.

По его мнению, «существенного улучшения ситуации в отрасли в этом году не будет, поскольку объемы инвестиций в новые объекты и инфраструктуру в настоящее время близки к нулю, в то время как происходит в основном завершение проектов, начатых в предыдущие годы».

Как отметил экономист, значительных изменений в месячном выражении в отрасли в 2009 году не происходило. «Показатели строительства должны немного улучшиться во втором полугодии т.г., однако это будет обусловлено эффектом низкой базы сравнения, поскольку в третьем квартале прошлого года темпы спада в строительстве ускорились», - считает А.БЛИНОВ. По его словам, те компании, чьи портфели состоят преимущественно из близких к завершению проектов (например, ТММ), должны выиграть от наблюдающегося сегодня слабого предложения новых площадей.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины в январе-июле т.г. снизили объемы выполненных работ на 54,3%, по сравнению с аналогичным периодом 2008 г., - до 18,2 млрд. грн.

Объемы работ по подготовке строительных участков снизились на 44,3% - до 873,4 млн. грн., работ по строительству зданий и сооружений – на 54,8% - до 15,3 млрд. грн., по установке инженерного оборудования зданий и сооружений – на 51,6% - до 1,8 млрд. грн., по завершению строительства – на 71,1% - до 93,5 млн. грн., аренды строительной техники с оператором – на 84,4% - до 22,6 млн. грн.

При этом по характеру строительства объемы работ распределились таким образом: по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению составили 81,4% от общего объема, по капитальному и текущему ремонту – 12,7% и 5,9%, соответственно.