Каллен положительно оценил ход работ на НСК «Олимпийский»

Операционный директор Евро-2012 Мартин КАЛЛЕН положительно оценил ход реконструкции национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

По его словам, М.КАЛЛЕН «полчаса лично смотрел, что происходит на НСК, и был положительно удивлен».

Ю.ПАВЛЕНКО объяснил, что сегодня делегация экспертов УЕФА во главе с операционным директором турнира находится в Украине с целью мониторинга состояния подготовки к чемпионату.

Ю.ПАВЛЕНКО подчеркнул, что эксперты УЕФА, в том числе и М.КАЛЛЕН, постоянно проводят подобные проверки, и по их результатам составляют отчеты о состоянии подготовки Украины к Евро-2012.

Кроме того, министр выразил сожаление, что, в отличие от экспертов УЕФА, ни один народный депутат Украины, даже члены Временной следственной комиссии Верховной Рады по проверке соблюдения законодательства при проведении реконструкции НСК «Олимпийский» ни разу не посетил стадион. Но при этом, отметил Ю.ПАВЛЕНКО, они «наговорили много предвзятых и в отдельных частях просто неправдивых вещей».

Как сообщил Ю.ПАВЛЕНКО, сегодня на заседании коллегии Министерства семьи, молодежи и спорта было принято решение о передаче председателю ВР Владимиру ЛИТВИНУ, народным депутатам и членам ВСК обращения о порядке обнародования в СМИ предварительных выводов этой комиссии.