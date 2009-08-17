В «Олимпийском» выполнены почти все требования УЕФА

В национальном спортивном комплексе «Олимпийский» на сегодняшний день выполнены почти все требования УЕФА для того, чтобы финальный матч чемпионата Европы по футболу 2012 года состоялся в Киеве на этом стадионе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он напомнил, что после последнего заседания исполкома УЕФА прошлой весной к НСК «Олимпийский» было выдвинуто 12 требований, которые Украина должна была выполнить до 31 августа, чтобы финальный матч состоялся в Киеве.

«Почти все 12 требований, поставленные УЕФА, уже выполнены сегодня. До 31 августа будут выполнены все требования, выдвинутые УЕФА к НСК «Олимпийский», - сказал Ю.ПАВЛЕНКО.

Он отметил, что это будет хорошим аргументом в пользу проведения финала чемпионата именно в Киеве.

Ю.ПАВЛЕНКО также сообщил, что в ближайшее время в Интернете начнется трансляция работ по реконструкции стадиона. Для этого, по его словам, на НСК «Олимпийский» уже установлено 4 веб-камеры.

Кроме того, по словам министра, уже сегодня разрабатывается бизнес-план использования спорткомплекса после Евро-2012. По его словам, НСК, хотя и будет в государственной собственностью, не должен стать грузом для госбюджета.

Ю.ПАВЛЕНКО сообщил, что для обеспечения функционирования спорткомплекса после его введения в эксплуатацию ежегодно необходимо будет около 40 млн. грн. И эти средства, сказал он, спорткомплекс должен зарабатывать самостоятельно. С этой целью министерство совместно с финскими и британскими консультантами разрабатывает бизнес-план и структуру НСК «Олимпийский», которые обеспечат его оптимальную и эффективную эксплуатацию после чемпионата Европы по футболу 2012 года.