Отключен последний водогрейный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго»

Сегодня, 18 августа, в 11:37 в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водогрейный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго».

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АК «Киевэнерго».

Согласно сообщению, в настоящее время полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителям ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств) и 3810 потребителям ТЭЦ-6 ( 2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

Напомним, в понедельник, 17 августа, в 12:25 вследствие снижения давления газа автоматически выключился последний работающий энергоблок ТЭЦ-6.

На ТЭЦ-5 остался в работе один энергоблок, который работает с минимально возможной мощностью 65 МВт при установленной мощности ТЭЦ-5 700 МВт.

Продолжается принудительное снижение давления газа, что может привести к полной остановке ТЭЦ-5.

Что касается энергоснабжения, то остановка ТЭЦ-6 и работа на минимальной мощности ТЭЦ-5 приводит к ухудшению надежности электроснабжения потребителей Киева и Киевской области.

Справка УНИАН. АК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг».

Кроме того, по состоянию на февраль 2007 года 24,97% акций «Киевэнерго» сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.

ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки.