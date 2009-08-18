«Киевэнерго» предложило ДК «Газ Украины» взаимозачет по долгам

АК «Киевэнерго» предложило ДК «Газ Украины» провести взаимозачет задолженности за газ в объеме 288 млн. грн. в рамках постановления правительства №193 от 5 марта, предусматривающего субвенции из государственного бюджета местным бюджетам на компенсацию разницы в тарифах.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

Согласно сообщению, указанная сумма составляет 48% от общей суммы долга компании перед газопоставщиком – 596 млн. грн.

«По этой сумме (288 млн. грн. - УНИАН) компании подписали соответствующий протокол, «Киевэнерго» ожидает решения со стороны ДК «Газ Украины», - отмечается в сообщении.

По словам председателя правления компании Эдуарда СОКОЛОВСКОГО, на сегодняшний день долг потребителей за поставленную тепловую энергию составляет около 2 млрд. грн., из которых долг Киевской городской государственной администрации по компенсации разницы в тарифах составляет 1,2 млрд. грн.

«В тепловом секторе сегодня должны «Киевэнерго» более 2 млрд. грн., что в 4 раза больше, чем компания задолжала за газ. Так, неплательщики-потребители теплоэнергии совместными усилиями создали задолженность более 800 млн. грн., а долг КГГА по компенсации разницы между затратами на производство тепла и тарифами – 1,2 млрд. грн., что недавно подтверждено актами сверки», - цитирует пресс-служба Э. СОКОЛОВСКОГО.

Как сообщал УНИАН, 17 августа «Киевгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, что привело к остановке последнего работающего энергоблока станции.

Как утверждает компания, прекращение газоснабжения ТЭЦ-6 и отключение последнего находившегося в работе блока привело к значительному снижению надежности энергоснабжения потребителей города Киева и Киевской области, поскольку ТЭЦ-6 прекратила генерацию электроэнергии. Из-за отсутствия газоснабжения полностью прекращено горячее водоснабжение потребителей Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов города Киева. Без горячего водоснабжения остается 3810 потребителей ( 2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% – в тепловой энергии.

Уставный фонд «Киевэнерго» составляет 27 млн. 91 тыс. грн., номинал акции – 0,25 грн.

50% + 1 акция «Киевэнерго» принадлежит НАК «Энергетическая компания Украины». 12,73% акций, принадлежащих киевской городской общине, переданы в уставный фонд ЗАО «Компания «Киевэнергохолдинг».

Кроме того, по состоянию на февраль 2007 года 24,97% акций «Киевэнерго» сконцентрировала кипрская Kapiton Trading Ltd.