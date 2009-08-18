Эксперт: жилье в Киеве может подешеветь до 1000 долл./кв. м

Стоимость жилья в Киеве может снизиться до 800-1000 долл./кв. за счет снижения высотности домов и удешевления стройматериалов.

Такое мнение УНИАН высказал главный архитектор проектной группы «Архиматика» (Киев) Дмитрий ВАСИЛЬЕВ.

По его словам, в ближайшем будущем для снижения себестоимости инвесторы будут отдавать предпочтение строительству домов средней и малой этажности (до 9 этажей), по возможности с надземным паркингом, площадь квартир уменьшится до 35-60-80 кв. м для 1-2-3-комнатных квартир и, соответственно, общая площадь комплексов не будет превышать 20-40 тыс. кв. м.

Д.ВАСИЛЬЕВ считает, что наиболее перспективным будет строительство бюджетных коттеджных поселков и периферийных бизнес-парков.