Добросовестные плательщики ЖКУ получат золотые слитки

Добросовестные плательщики за жилищно-коммунальные услуги в Киеве получат золотые слитки.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе КГГА.

17 августа под председательством директора КП ГИВЦ Станислава КАПЛУНЕНКО в помещении Главного информационно-вычислительного центра состоялось заседание комиссии по организации и проведению розыгрыша призов среди добросовестных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.

Уже почти 11 тысяч киевлян зарегистрировались для участия в розыгрыше. Генеральным спонсором мероприятия определен ОАО КБ «Хрещатик». Он уже приготовил 10 золотых банковских слитков разного веса (3 штуки весом 5 г, 7 штук весом 2,5 г) и 100 юбилейных серебряных монет. Кроме вручения ценных призов ОАО КБ «Хрещатик» предоставит победителям розыгрыша услуги принятия платежей в интересах ОАО «Укртелеком», ООО «Воля-Кабель», АЭК «Киевэнерго» без взимания комиссии в период с августа по декабрь 2009 года, а также повысит на 1 процентный пункт (годовых) размер действующей процентной ставки по избранному виду вклада при размещении средств на срочный вклад (депозит) в период с августа по декабрь 2009 года (за исключением гривневого вклада «Совершеннолетие» и акционных вкладов).

Спонсорами розыгрыша комиссия определила ЗАО «Альфа-Банк», группу компаний «ЭКОСОФТ», ООО «Имидж Лоджик».

ЗАО «Альфа-Банк» каждого из 300 зарегистрированных и приглашенных на розыгрыш отметит сертификатом, который предоставляет право на получение гарантированного бонуса при открытии любого депозита на срок от 3 месяцев и больше в размере +0,5% годовых в гривне и 0,25% годовых в валюте.

От группы компаний «ЭКОСОФТ», владельца ТМ «Наша Вода», победители розыгрыша получат 500 бытовых фильтров для воды пяти разных моделей, а фирма «Имидж Лоджик» приготовила 6 многофункциональных устройств.

О результатах розыгрыша можно будет узнать через муниципальные средства массовой информации, на веб-портале Киевской городской администрации и на сайте КП «ГИВЦ».