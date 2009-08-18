Жилищный фонд подготовлен к отопительному сезону на 54%

Жилищный фонд Украины по состоянию на 1 августа т.г. подготовлен к отопительному сезону на 54% с выдачей паспортов готовности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена ГАВРИЛЮК сегодня на пресс-конференции.

По ее словам, на 1 августа т.г. к отопительному сезону подготовлено 61% котельных, отремонтировано 523 котельных, заменено 554 котла, отремонтировано 295 км теплосетей, что составляет больше 50% от запланированного.

При этом к зиме подготовлено 2,5 тыс. школ, 8274 детских сада и 3135 больниц, что составляет более половины от запланированного.

Е.ГАВРИЛЮК также отметила, что началась модернизация теплоснабжающих предприятий.