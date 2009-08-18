МинЖКХ рекомендует киевлянам обращаться в суд

Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства рекомендует киевлянам, оплачивающим жилищно-коммунальные услуги, которым отключили горячую воду, обращаться в суд.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Елена ГАВРИЛЮК сегодня на пресс-конференции.

«Однозначно нужно обращаться в суд», - сказала она.

Е.ГАВРИЛЮК отметила, что министерство подготовило изменения в действующие правила предоставления услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода и типовой договор на предоставление услуг централизованного отопления, снабжения холодной и горячей водой и водоотвода. Этими документами предлагается упрощенная система для оформления претензий, составления актов ненадлежащего качества услуг и создание более понятных и доступных условий для защиты потребителями жилищно-коммунальных услуг своих прав. Е.ГАВРИЛЮК уточнила, что эти документы планируется вынести на утверждение правительства на следующей неделе.

Замминистра добавила, что ситуация с горячей водой в Киеве не характерна для большинства городов страны, потому что там тарифы на ЖКУ являются более-менее экономически обоснованными.

«В Киеве ситуация достаточно непонятна. Эта ситуация создается местной властью. Потому что сейчас решается вопрос, являются ли действующими эти тарифы. А фактически все потребители города являются заложниками сложившейся на сегодняшний день ситуации. В любом случае киевская городская власть должна была бы обратиться в суд, чтобы оспорить действия правительства. И в судебном порядке должны были решаться вопросы, являются тарифы обоснованными или нет. К сожалению, городская власть в суд не обращается и ситуация с каждым днем становится все хуже», - сказала Е.ГАВРИЛЮК.

Вместе с тем заместитель главы Комитета Верховной Рады по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства и региональной политики Александр ПОПОВ считает, что ситуация с горячей водой в Киеве – это всеукраинская проблема, поскольку в глубинке «люди годами не получают горячую воду».

По его мнению, сложившаяся ситуация вызвана тем, что правительство в прошлом году подняло цены на энергоресурсы на 33%. «Автоматически это означает, что примерно на 30% повышаются тарифы. Это еще не реакция на инфляцию и на рост цен на энергоносители в городе Киеве в 2009 году. Эти тарифы – это реакция на прошлый год», - добавил он.

В свою очередь руководитель киевского международного энергетического клуба Q-Club Александр ТОДИЙЧУК отметил, что лучше организовываться и коллективно обращаться в юридические инстанции для защиты своих прав.

«Такой беспредел - хочу включу, хочу выключу, или нет времени определить, кто платит или не платит в том или ином районе, городе. Мы должны чиновников от этого отучить», - сказал он.

При этом пресс-секретарь Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Дмитрий РУСИН считает, что киевляне могут обращаться в суд и даже добиться возмещения морального ущерба, но «перспективы их незначительны».

Он высказал мнение, что если количество отключенных от горячей воды домов в столице будет расти, это может спровоцировать массовые акции протеста.

Как сообщал УНИАН, 17 августа «Киевгаз» прекратил газоснабжение ТЭЦ-6, что привело к остановке последнего работающего энергоблока станции. Из-за отсутствия газоснабжения полностью прекращено горячее водоснабжение потребителей Оболонского, Деснянского районов и части Днепровского и Подольского районов города Киева. Без горячего водоснабжения остаются 3810 потребителей ( 2753 жилых домов, 69 лечебных заведений, 205 детских садов, 158 школ, 625 ведомств).

Сегодня, 18 августа, в 11:37 в результате принудительного снижения давления газа отключился последний водогрейный котел на ТЭЦ-5 «Киевэнерго». ТЭЦ-5 обеспечивает горячее водоснабжение 5 224 потребителей жилых массивов Харьковский, Позняки, Осокорки, Русановка, Березняки, Теремки. В настоящее время полностью прекращено горячее водоснабжение 4553 потребителей ТЭЦ-5 (3169 жилых домов, 139 лечебных заведений, 118 детских садов, 115 школ, 1012 ведомств).