На заседание Кабмина завтра вынесут 1450 квартир на 389 млн. грн.

Министерство регионального развития и строительства вынесет на завтрашнее заседание Кабинета министров Украины 37 недостроенных жилищных объектов на 1450 квартир для выкупа для льготников Государственным ипотечным учреждением на сумму 389 млн. грн.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе министерства.

По данным пресс-службы, один из предложенных объектов находится в Киевской области (с. Тараща), из Киева предложений от застройщиков не поступало. Средняя стоимость жилья в объектах составляет 3900 грн./кв.м.

Как сообщал УНИАН, на сегодняшнее заседание межведомственной комиссии Министерства регионального развития и строительства будет вынесено 35 недостроенных жилых объектов для выкупа Государственным ипотечным учреждением, квартиры в которых будут переданы льготникам.

Правительство утвердило (на двух заседаниях 5 и 12 августа) для выкупа через Государственное ипотечное учреждение 66 домов на 2 293 квартиры общей площадью 154,2 тыс. кв. м на сумму 601 млн. 460 тыс. грн.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.

Объем рефинансирования первичных кредиторов ГИУ в 2008 году вырос более чем в 2 раза – до 2,2 млрд. грн.