Тимошенко обязала Нафтогаз возобновить газоснабжение киевских ТЭЦ

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО вчера вечером поручила НАК „Нафтогаз Украины” срочно возобновить поставки газа на ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6 г. Киева, отключенные из-за долгов „Киевэнерго”.

Как сообщает Управление по связям со СМИ Секретариата Кабинета министров Украины, также Ю.ТИМОШЕНКО поручила Киевской городской государственной администрации в трехдневный срок изыскать пути погашения долгов перед „Киевэнерго”.

Как сообщал УНИАН, 17-18 августа в Киеве из-за прекращения газоснабжения со стороны ДК «Газ Украины» в результате снижения давления газа были отключены ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6. Без горячей воды в целом остались 8363 потребителя.

По данным пресс-службы АК «Киевэнерго», на настоящее время долг компании за потребленный газ перед ДК «Газ Украины» составляет 596 млн. грн. При этом с начала года компания почти не увеличила задолженность перед газопоставщиками, несмотря на большие объемы использования топлива для производства тепловой энергии потребителям. В то же время уровень задолженности потребителей за тепловую энергию по состоянию на 14 августа 2009 года составляет 814,041 млн. грн., из них задолженность жилищных организаций – 754,793 млн. грн. Долг потребителей за использованную электрическую энергию составляет 617,255 млн. грн. Самым крупным должником компании является ОАО «Киевводоканал» – 286,345 млн. грн.

Задолженность Киевской городской государственной администрации перед АК "Киевэнерго" за компенсацию разницы тарифов на производство тепловой энергии на 1 июля 2009 года составлял 1,2 млрд. грн.