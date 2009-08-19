Киевляне в полном объеме оплачивают ЖКУ по старым тарифам

Министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Алексей КУЧЕРЕНКО заявляет, что киевляне в полном объеме оплачивают жилищно-коммунальные услуги на основе старых тарифов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КУЧЕРЕНКО сообщил сегодня журналистам в Кабинете министров.

«Оплата услуг на основе старых тарифов происходит полностью. Киевляне аккуратно платят», - сказал А.КУЧЕРЕНКО.

Министр подчеркнул, что «Ощадбанк» и все его региональные филиалы принимают к оплате счета по старым тарифам, несмотря на то, что они были составлены на основе повышенных киевской властью тарифов.

«Я общался с руководством «Ощадбанка», и оно меня заверило в том, что по их вертикали никаких команд не принимать к оплате счета не было», - подчеркнул А.КУЧЕРЕНКО.

В то же время, по мнению министра, ситуация, сложившаяся в Киеве вокруг стоимости жилищно-коммунальных услуг, является ненормальной.

«Киевская власть должна либо в судебном порядке обжаловать постановление правительства и на этом основании далее доказывать свою правоту или выполнять это решение правительства (об отмене решений КГГА об увеличении тарифов на ЖКУ – УНИАН)», - пояснил он.

А.КУЧЕРЕНКО считает, что отключение нескольких районов столицы от горячего водоснабжения не связано с уровнем оплаты населения за услуги ЖКХ.

«Это вопрос, в первую очередь, к киевской власти, ведь на сегодня долги киевского бюджета перед «Киевэнерго» на уровне 1,2 млрд. грн. Нужно же рассчитываться, а они средства использовали на что угодно, а теперь пытаются перевести стрелки», - добавил министр. А.КУЧЕРЕНКО напомнил, что правительство одобрило привлечение кредита киевской властью для погашения задолженности перед «Киевэнерго».

А.КУЧЕРЕНКО считает, что ситуация в Киеве является ярким доказательством того, что система тарифообразования в сфере жилищно-коммунального хозяйства «зашла в полный тупик».

«Нужно принимать соответствующие законодательные, нормативно-правовые акты для того, чтобы исправить эту систему. То, что у нас сейчас есть, – она (система) порочна и не будет работать уже никогда», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, 14 августа Министерство по вопросам жилищно-коммунального хозяйства призвало киевлян оплачивать жилищно-коммунальные услуги исключительно по ранее установленным обоснованным тарифам.

В министерстве напомнили, что принятые с существенными нарушениями законодательства распоряжения КГГА №516, 518, 520 от 29.04.2009, которыми устанавливались экономически необоснованные повышенные тарифы, были остановлены 17 июля распоряжением Кабинета министров Украины №842-2.

Это значит, что распоряжение КГГА №516, 518, 520 от 29.04.2009 о повышении тарифов на определенное время утратили свою юридическую силу, то есть обязательность выполнения норм этих распоряжений исчезла, заявляли в МинЖКХ.