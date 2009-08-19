Кабмин выделит 388 млн.грн. для закупки недостроенного жилья

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил выделение 388 млн. грн. для закупки Государственным ипотечным учреждениям (ГИУ) 1450 квартир в 37 недостроенных домах у 35 компаний, передает корреспондент УНИАН.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день ГИУ сотрудничает в направлении покупки недостроенного жилья со строительными компаниями всех областей Украины, кроме Черкасской области и города Киева.

Премьер подчеркнула, что с учетом сегодняшнего решения Кабмина жилье получат порядка 9,5 тыс. семей, из них 3,743 тыс. - льготников.

Она также отметила, что с учетом сегодняшнего решения на закупку квартир направлена практически половина суммы из 2 млрд. грн., запланированных на эти цели.

По словам Ю. ТИМОШЕНКО, на следующем заседании правительства она намерена заслушать отчет о выполнении решений правительства по распределению строительным компаниям выделенных средств.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.