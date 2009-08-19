Кабмин выделит 388 млн.грн. для закупки недостроенного жилья
Жилье получат порядка 9,5 тыс. семей
Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании одобрил выделение 388 млн. грн. для закупки Государственным ипотечным учреждениям (ГИУ) 1450 квартир в 37 недостроенных домах у 35 компаний, передает корреспондент УНИАН.
По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день ГИУ сотрудничает в направлении покупки недостроенного жилья со строительными компаниями всех областей Украины, кроме Черкасской области и города Киева.
Премьер подчеркнула, что с учетом сегодняшнего решения Кабмина жилье получат порядка 9,5 тыс. семей, из них 3,743 тыс. - льготников.
Она также отметила, что с учетом сегодняшнего решения на закупку квартир направлена практически половина суммы из 2 млрд. грн., запланированных на эти цели.
По словам Ю. ТИМОШЕНКО, на следующем заседании правительства она намерена заслушать отчет о выполнении решений правительства по распределению строительным компаниям выделенных средств.
Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета министров.
Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.