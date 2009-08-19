Корнейчук: КГГА обязана пересчитать платежки за ЖКУ

Окружной административный суд г. Киева в обеспечение иска правительства запретил Киевской городской государственной администрации повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Киеве.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил журналистам первый заместитель министра юстиции Украины Евгений КОРНИЙЧУК.

По его словам, Киевская государственная городская администрация обязана выполнить постановление Окружного админсуда столицы от 12 августа с. г. о запрете повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги, и направить киевлянам новые квитанции для осуществления платежей по старым тарифам.

Е.КОРНИЙЧУК отметил, что правительство дало возможность КГГА в период с 12 августа самостоятельно принять решение об отмене повышения тарифов, но, к сожалению, администрация этого не сделала.

«Мы, согласно закону, дали КГГА несколько дней для добровольного выполнения этого постановления суда. Насколько нам известно, КГГА никак не отреагировала. Вчера мы передали через исполнительную службу, официально в рамках процедуры исполнения, это постановление для выполнения. В будущем, в случае если КГГА не отреагирует, мы будем обращаться в прокуратуру, и наступает уголовная ответственность», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Он еще раз подчеркнул, что правительство призывает киевлян платить за жилищно-коммунальные услуги по старым тарифам.

Кроме того, заместитель министра юстиции подчеркнул, что правительство будет внимательно следить за тем, как власти других регионов будут вести себя с тарифами, и если они так же, как в Киеве, будут подниматься необоснованно, то правительство также будет обращаться в суд.

Е.КОРНЕЙЧУК подчеркнул, что повышение тарифов может происходить лишь по решению местных советов, а не госадминистрацией, при чем в случае, если отсутствуют задолженности по зарплатам бюджетным организациям: учителям, медикам и так далее.

В постановлении Окружного админсуда г. Киева, текстом которого располагает УНИАН, отмечается: «…ходатайство Кабинета министров об обеспечении иска удовлетворить и запретить КГГА до завершения рассмотрения дела по сути» проводить рассчеты за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам.

Постановление вступает в силу с 12 августа и подлежит немедленному выполнению.

Как сообщал УНИАН, согласно распоряжениям КГГА с 1 июня в Киеве тарифы на воду и отопление были увеличены приблизительно вдвое. Тарифы на услуги за содержание домов, сооружений и придомовых территорий, которые предоставляются ЖЭО, определены по каждому дому отдельно.

17 июля Кабинет министров приостановил действие распоряжений Киевской городской государственной администрации №№516, 518, 520 от 29 апреля 2009 года о повышении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

Шевченковский райсуд Киева своим определением по делу №2а-57/09 остановил действие распоряжений КГГА от 29 апреля 2009 г. о повышении коммунальных тарифов. Суд принял это решение по иску правозащитника Виктора КУЛИ. Но Киевский апелляционный административный суд 27 июля т.г. отменил определение райсуда об остановке действия новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги.