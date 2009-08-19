В Госинспекции советуют киевлянам платить по старым тарифам

Первый заместитель министра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, начальник Государственной жилищно-коммунальной инспекции Александр МАЗУРЧАК убежден, что жители Киева должны руководствоваться коммунальными тарифами, которые были действительны до 1 июня текущего года.

Об этом он заявил в эфире программы “Киевский форум” на телеканале КГРТРК.

“Киевляне должны платить по старым тарифам, поскольку на сегодняшний день действует постановление Кабинета министров, которое приостановило распоряжение Киевской администрации. Поэтому, пока оно не будет возобновлено, отменено или пересмотрено, действуют старые тарифы – те, которые были до 1 июня”, - сказал А.МАЗУРЧАК.

По мнению руководителя Государственной жилищно-коммунальной инспекции, нет никакой уверенности, что с повышением тарифов качество услуг будет улучшаться. “Только за 2007 год было 7,5 тысяч аварий в сетях водоканализационного хозяйства города Киева”.

Среди причин сложной ситуации в ЖКХ столицы А.МАЗУРЧАК выделил передачу ключевых предприятий коммунального хозяйства частным владельцам.

“Фактически город передал частному акционеру в распоряжение и водоканал, и “Киевэнерго”. И, к сожалению, договоры, которые были с ними заключены, не предусматривают никаких инвестиций. Такого примера в Украине больше не было - если передавались в аренду или концессию, были инвестиционные обязательства, в течение 2-3 лет вкладывались деньги инвестором, после чего начиналась экономия, с которой он мог рассчитаться”, - сказал он.

Другой причиной, по его мнению, являются неэффективные действия городской власти.

А.МАЗУРЧАК отметил, что в 2007 году Киеву было выделено 20 млн. грн., которые не были использованы. “Они просто отказались от них. В предыдущем году им опять было выделено 20 млн. грн. И они снова отказались. Это деньги, которые выделялись специально на приборы учета и регулирования, которые бы позволили улучшить качество тепло- и водоснабжение”, - отметил А.МАЗУРЧАК.