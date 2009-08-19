Эксперт: резкого удешевления вторички в Киеве осенью не будет

Стремительного удешевления жилья на вторичном рынке Киева осенью ждать не стоит.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

По мнению экспертов, в августе-сентябре ценовая ситуация на вторичном рынке жилья в Киеве будет зависеть в основном от курсовых колебаний валюты. «Предпосылки для дальнейшего укрепления доллара наблюдаются уже сейчас, а это, возможно, и станет причиной снижения стоимости квадратных метров на «вторичке», – предполагают в компании.

Аналитики компании считают, что стремительного удешевления образца осени 2008 года ожидать не следует. «В преддверии осени увеличится общее количество предложений за счет продавцов, которые сняли свои объекты летом, а также за счет жилья, приобретенного ранее со спекулятивной целью. Таким образом, объём предложений продаж пополниться, и статистически снижение цен будет плавным. В преддверии ожидаемого делового сезона цены будут не раз корректироваться, поэтому вполне возможна хаотичная динамика в ценообразовании. Также не исключена вероятность того, что стоимость большинства наиболее ликвидных объектов незначительно вырастет в цене», – отметили в компании.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 488 тыс. объявлений о продаже квартир.