БЮТ в Киевсовете будет настаивать на моратории на повышение тарифов

Фракция БЮТ в Киевсовете на ближайшей сессии Киевского городского совета 10 сентября будет инициировать принятие решения о возобновлении моратория на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги в столице.

Об этом заявил председатель совета БЮТ в Киеве Анатолий СЕМИНОГА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции БЮТ в Киевсовете.

А.СЕМИНОГА напомнил, что действует постановление Кабинета министров Украины от 20 мая в 2009 г. №529, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги рассчитываются отдельно по каждому дому, в зависимости от запланированных количественных показателей фактического предоставления услуг. При этом, такой расчет поставщик должен сообщить владельцам жилья путем проведения общественных слушаний относительно каждого дома. «В то же время, никаких общественных слушаний киевская власть не проводила, об этом даже речи не было. ЧЕРНОВЕЦКИЙ снова откровенно продемонстрировал свое безразличие не только к законам Украины, но и свое отношение к киевлянам», - отметил А.СЕМИНОГА.

По его словам, инициативу провести общественные слушания относительно новых тарифов на коммунальные услуги взял на себя БЮТ, и 1 августа эти слушания состоялись. «Нетрудно догадаться, что киевляне массово против повышения тарифов на услуги ЖКХ. Поэтому по результатам проведенных общественных слушаний депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете будет инициировать возобновление моратория на повышение тарифов в столице», - заявил А.СЕМИНОГА.

Он заметил, что распоряжения председателя КГГА Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО о повышении тарифов изданы с превышением полномочий. В частности, по словам А.СЕМИНОГИ, Л.ЧЕРНОВЕЦКИЙ нарушил законы «О жилищно-коммунальных услугах» и «О ценах и ценообразовании». Последний запрещает любое повышение тарифов, если существует задолженность по выплате заработной платы, стипендий, пенсий и других социальных выплат.