Наводнение в Закарпатье: год спустя…

Уже прошел год, как Западная Украина пережила очередное испытание водой. Закарпатье, которое десятилетиями больше других регионов страдало от подобных природных катаклизмов, в прошлом году обошлось минимальными потерями. Говорят причина в том, что область оказалась лучше других подготовленной к наводнениям. В регионе и в самом деле уже несколько лет подряд системно строят, укрепляют, защищают объекты, которым в первую очередь угрожает наводнение. Не всегда все выходит "на пятерку", а особенно когда включается большая политика или малые финансы. То есть, есть и свои бочки меда, есть и ложки дегтя к ним… (Фото Управления МЧС в Закарпатской области 2008 года).

Опыт Закарпатья…

В конце июля 2008-го разрушительную силу «большой воды» Закарпатье прочувствовало уже в третий раз за последнее десятилетие. Убытки, нанесенные стихией, оцениваются в 163 миллиона гривень. Наводнение в очередной раз продемонстрировало, насколько важными являются предупредительные меры. В то же время опыт Западной Украины свидетельствует: альтернативы системе противопаводковой защиты нет. Но должна быть продуманная, комплексная программа, которая бы предусматривала все составляющие - от системы мониторинга и оповещения о возможной чрезвычайной ситуации до строительства специальных аккумулирующих емкостей и польдеров. В принципе, все, что предусмотрено Комплексной государственной противопаводковой программой «Тиса», которая действует в области. Построенные в ее рамках (начиная с 2006 года) объекты выдержали натиск воды, который по масштабам был сильнее, чем в 1998 и 2001 годах: в прошлом году уровень воды на Рахивщине превысил исторический максимум на 19 сантиметров. В 2008-ом фактически пострадали только те объекты, которые не успели достроить, а также дамбы, береговые укрепления, возведенные еще в 70-80 годах прошлого века. По крайней мере, так утверждают специалисты. А еще они отмечают, что большинство всех противопаводковых программ, реализованных в Закарпатской области на протяжении последних 7-8 лет, – результат ныне практически забытого опыта работы специалистов НАТО и их украинских коллег.

Как подчеркивает специалист Закарпатского облводхоза Светлана Ребрик, которая в 2001 году работала над реализацией в Закарпатье «Совместного проекта Украина-НАТО относительно подготовленности и реагирования на наводнение в Карпатском регионе», «данная стратегия разработана не только для Закарпатья, но и для других стран бассейна реки Тиса – Венгрии, Словакии, Румынии. Специалисты конкретно расписали, что именно нужно сделать, сколько это займет времени и во сколько обойдется – полный спектр».

Как утверждают специалисты, это был крупнейший социальный проект НАТО в Украине, в рамках которого были разработаны рекомендации по улучшению системы паводкового наблюдения, прогнозирования и оповещения, передачи информации странам-соседям, а также по повышению качества работы спасательных служб. Проект реализовывался за средства НАТО и ряда европейских стран, за эти же деньги закупили уникальное для Украины оборудование для наблюдения за скоростью поступления воды. «Мы закупили уникальное оборудование – доплеры. Подобными приборами в Украине никто не пользуется, а они способны измерять уровни воды при больших скоростях. И хочу подчеркнуть, что проектом НАТО предлагалось ими автоматизировать 51 гидропост, но мы уже сейчас имеем свыше 40 таких автоматизированных постов, и это дает очень весомые результаты», – отмечает С.Ребрик.

По ее словам, специалисты также разработали программу сотрудничества с другими странами бассейна Тиссы – Венгрией, Словакией, Румынией. Они, в свою очередь, могут применять разработанные НАТОвцами рекомендации.

Между тем, опыт Закарпатья уже применяют на деле. В частности, как сообщил председатель Госводхоза Украины Василий Сташук, Государственный комитет по водному хозяйству совместно с научными и проектными организациями разработали проект комплексной программы противопаводковой защиты Прикарпатья в бассейнах рек Днестр, Прут и Сирет общей стоимостью более 30 млрд грн. Причем разрабатывали эту систему, опираясь на опыт Закарпатья.

Или денег нет, или времени

Но... опыт есть, программы есть, позитив от работы на предупреждение есть, да вот только денег на воплощение грандиозных идей нет. По программе «Тиса» в полном объеме государственное финансирование поступало в Закарпатье только раз – в 2006 году. В прошлом году выделили 44 миллиона, хотя предусматривалось практически втрое больше. Правда, июльское наводнение 2008-го внесло коррективы, и правительству пришлось срочно искать деньжата на ликвидацию последствий стихии, а параллельно думать над тем, что делать дальше. В конечном итоге, как отмечает главный противопаводковый зодчий Закарпатья Ростислав Федив, все, что в 2008-ом было разрушено, сразу в прошлом году и восстановили. Из резервного фонда выделили 60,5 миллиона гривень, за счет которых отстроили 15 объектов, относящихся к системе Госводхоза. Как говорят в народе, нет худа без добра… Учитывая опасную паводковую ситуацию, закарпатские чиновники начали надеяться на то, что в 2009-ом программу «Тиса» профинансируют в полном объеме (согласно плану - 214 миллионов грн.). А в связи с этим в конце прошлого года специалисты Государственного предприятия «Объединенная дирекция строительства водохозяйственных объектов Закарпатской области» разработали на эту сумму проекты строительства противопаводковых объектов. Каково же было их разочарование, когда увидели, что в госбюджете-2009 на эти цели выделено всего 37 миллионов гривень. «Мы вынуждены были «пересмотреть» и сократить все планы (количество и длину объектов) в 6 раз! Основное внимание сосредоточили на переходных объектах. Потому, что такие ключевые элементы комплексной программы, как аккумулирующие емкости и польдеры, нельзя превращать в долгострои - и стоимость растет, и технологии стареют», - сетует Р.Федив. Над «урезанием» работали почти полгода. В конце весны-начале лета появилась информация, что правительство таки выделяет на противопаводковую программу для Закарпатья еще 127 миллионов, и планы опять пересмотрели. «Три месяца мы ожидали оформления документов, подписания в разных инстанциях и, наконец, 15 июля нам подтвердили план мер на этот год. Кроме того, 27 июля пришли полностью все средства, которые были предусмотрены на июль – 21 миллион. То есть, это уже не только разговоры о каких-то планах и бумажках, но и реальны деньги», - рассказывает главный противопаводковый зодчий Закарпатья.

По его словам, в добавок к 37 млн. грн. предусмотрено выделение в текущем году еще 50 млн. грн. из стабилизационного фонда. Никто не верил, что они будут, отмечает Р.Федив, но на днях правительство подписало порядок их предоставления Госводхозу. Следовательно, через месяц будет подписан план строительства, и поступят средства. В Госводхозе заверяют, что средства уже есть, задержка лишь с оформлением документов.

То есть, все выглядит очень хорошо: правительство выделило средства, которые были необходимы Закарпатью для противопаводковой защиты. Проекты под них уже давно разработаны, можно только радоваться и гордиться тем, какие мы «пушистые». Но не так все просто. Потому, что большие деньги требуют соответствующих законодательных процедур, и в данном случае все упирается в злосчастное тендерное законодательство. Его несовершенство очевидно: если тендерные процедуры начались сейчас, то они затянутся, по меньшей мере, на 2 месяца. Выходит, что лишь в сентябре полученные средства начнут использовать, что-то строить. Как утверждают специалисты, это слишком поздно. «Основная проблема – сроки финансирования таких капитальных строительств. Т.к. 15 июля – не тот срок, когда должны были бы подавать план. 15 июля - это уже должен был быть четвертый месяц строительства, а не первый», - подчеркивает Р.Федив.

Правда в этом же контексте открывается еще одно несовершенство действующего законодательства – требования к тендерам. Сейчас без опыта работы, без соответствующих производственных мощностей, исключительно с наемными субподрядчиками фирма может выиграть тендер! Раньше от претендентов требовали подтверждения опыта и возможностей. А желающих строить сейчас, с учетом кризиса, особенно много. На строительство противопаводковых объектов претендуют 70 организаций, в частности из Восточной и Центральной Украины.

Польдеры спасут Закарпатье…

Но все же, дополнительные средства, как отмечают специалисты, позволили вернуться к строительству и проектированию противопаводковых польдеров и аккумулирующих емкостей - стратегических объектов. "Мы продолжим в этом году строить очередную очередь противопаводкового польдера вблизи сел Вари, Четово, Бене на Берегивщине, уже объявлен тендер и по его результатам через неделю-две работа будет кипеть. Полностью завершить строительство данного объекта мы планируем во ІІ квартале 2010 года", - отмечает Р.Федив.

Этот польдер сможет аккумулировать 45 миллионов кубометров воды, а также снизить уровень воды в Тисе на 40 сантиметров. Если удастся построить в Закарпатье несколько таких объектов (как предусмотрено госпрограммой), результат будет очевиден. Кроме того, сейчас строители готовят документацию строительства аккумулирующих емкостей в Загатти Иршавского района, Лазещине и Черной Тисе. Говорят, если будут деньги - с начала 2010 года приступят к работе.

На 2010 год в рамках Комплексной противопаводковой программы «Тисса» Закарпатью планируется выделить из государственного бюджета 198 млн. гривень. По словам Р.Федива, специалисты дирекции уже сейчас начали работу над планом освоения этих средств, то есть, разрабатывают проекты, готовят соответствующую документацию. В первую очередь, за эти средства в следующем году планируется достроить и сдать в эксплуатацию аккумулирующий польдер в Берегивском районе Закарпатья (первый подобный в регионе). Кроме того, сейчас завершается проектирование аккумулирующей емкости возле с.Загаття (Иршавского района). «Это будет первый горный польдер, строительство которого начнется в следующем году. На очереди - польдер вблизи села Лазищина Рахивского района. Все это - искусственные аккумулирующие емкости, но в их потребности нас убеждает сама природа. Но у нас есть и естественные польдеры, которые выручали во время паводков 1998, 2001 и 2008 годов. Например, автомобильная дорога к городу Хуст, которая уже не раз выполняла роль дамбы», - уточнил он.

Деньги требуют контроля

Между тем, пока чиновники отчитываются, что и как построили, компетентные органы проверяют, как выделенные средства тратятся. И тут берется за работу контрольно-ревизионное управление. А деньжат приходится пересчитать достаточно много: в целом за год (состоянием на 1.07.09) на казначейские счета Закарпатской облгосадминистрации для ликвидации последствий стихийного бедствия, которое произошло в Закарпатской области 23-27 июля 2008 года, поступило 200 миллионов 459 тысяч гривень, в том числе почти 6 миллионов благотворительной помощи. Результаты же работы работников КРУ таковы. На 1 июля 2009 года (с начала восстановительных работ в августе 2008-го) сотрудники управления пресекли финансовые нарушения на общую сумму 3,2 млн. грн., выявили - на 863 тысячи, обеспечили начисление материальной помощи и выплату средств гражданам на общую сумму 281,5 тыс. грн., устранили другие нарушения на сумму 20,6 тыс. грн.

В КРУ утверждают, что превентивный контроль дает весомые результаты: сейчас меньше финансовых нарушений и злоупотреблений, чем в предыдущие годы. По словам заместителя начальника КРУ в Закарпатской области Михаила Федака, в составе спецкомиссий контролеры-ревизоры провели ряд повторных обследований. Например, хозяйства граждан проверяли на предмет достоверности повреждений. Итог - в шести населенных пунктах в 83-х случаях не подтвердились повреждения, указанные в заявлениях. Т.е. удалось сократить выплаты на сумму 1,1 млн. грн. госсредств.

Так же проверили объекты дорожного хозяйства: в 7 случаях не подтвердились данные об ущербе, сэкономили 313 тысяч гривень. Относительно помещений государственной и коммунальной собственности аналогично сэкономили 344,5 тыс. грн., хозяйственных помещений, утраченного имущества и сельскохозяйственной продукции - 1,2 млн. грн.

Но это – экономия, но проверялись и уже потраченные деньги. За год работники КРУ выявили таких нарушений на 863 тысячи грн. Из них более полмиллиона - незаконные расходы, еще 281 тысяча – недовыплата. Эти деньги пострадавшим доначислили.

Но на этом точка не ставится. Дальше включаются в работу прокуратура и ГУ МВД Украины в Закарпатской области. По направленным в правоохранительные органы результатам ревизии Управления труда и социальной защиты населения Рахивской РГА уже возбуждено уголовное дело.

Кого в Закарпатье «жаба» давит?

Но, несмотря на финансовую проблему, часовые рамки и незаконные расходы в Закарпатье строители столкнулись с еще одной бедой - традиционной украинской «жабой». Она давит, причем преимущественно тех, кого топило давно. Люди забыли, что такое, когда вода сносит все нажитое годами.

«За эти годы люди почему-то пришли к мысли, что так и должно быть, что государство идет в их населенный пункт, дотирует, защищает, а они должны с государства за это три шкуры драть. Да, в очень многих случаях жители просто не дают свои земельные участки под строительство дамб или береговых укреплений. И даже если кто-то самовольно «заселил» какой-то лоскуток земли, который нам по проекту нужен под объект, - скандал! Строителям иногда даже приходится изменять проектные решения с тем, чтобы минимально зацепить интересы людей, и однозначно не в убыток сооружению. Ну, не будем же мы милиционера ставить на каждом метре строительства! Хотя и такое было, когда приходилось наши объекты охранять, работать ночью, чтобы людям «не мешать». Нонсенс!», - рассказывает Р.Федив. По его словам, почти в отношении каждого объекта с райгосадминистрациями и сельскими советами приходится достаточно много поработать с тем, чтобы убедить жителей - их пришли защищать. «Чаще всего с председателями сел или районов решаем вопрос о предоставлении людям участков в других местах. Скажем, в Бедевле было около 15 человек, через огороды которых должна была пройти дамба. Но они с пониманием отнеслись к ситуации и без колебаний согласились получить земельные участки в другом месте», - отмечает он.

Между тем, по его словам, чувствуется, что жители сел, которые не были затоплены в прошлом году, уже забыли наводнения 1998 и 2001 годов, именно там наибольшее противодействие – людям мешает пыль, шум, интенсивное движение грузовых автомобилей и тому подобное. Строителям порой приходится нанимать поливочные машины, устанавливать освещение для работы ночью, прекращать ее, например, в четверг в Тересве, потому что там базарный день. Коровы на пастбище идут или с него – грузовые машины стоят...

Досаднее всего, говорит Р.Федив, когда приходишь на территорию, где запланировано строительство, а там - сплошные сорняки. Но только начнет двигаться техника, сразу начинаются движения в селе. Бывало, что земли, где нужно строить гидротехнические сооружения, срочно раздавали людям, чтобы потом они могли требовать компенсацию. Хотя это небольшие деньги, но тем не менее... Теперь власть поумнела: предварительно сообщает РГА, что на ее территории планируется трасса дамбы, она информирует сельских председателей, и если после этого раздаются земельные участки, то есть с кого спросить.

Всех этих проблем не было бы, если бы у нас, как и в соседних государствах, действовал закон о выкупе земли для общественных нужд. Пока соответствующий законопроект блуждает в стенах украинского парламента. А действовать через суды – потеря сил и времени, «...а нам нужно работать, осваивать средства и главное не допустить новых убытков от паводков, потому что они всегда в десятки, а то и тысячи раз превышают расходы на защиту», рассказывает Р.Федив.

Есть в народе поговорка: пока гром не ударит, крестьянин не перекрестится. В Закарпатье эту мудрость знают. Опыт десятилетней давности научил, да и прошлогодний в который раз подтвердил: территории, которые системно защищались, во время наводнения не пострадали. Больше всего противопаводковых мер в предыдущие годы было предпринято именно в Закарпатье – поэтому и последствия стихии для края, по сравнению с соседними областями Западной Украины, были минимальными. То есть, креститесь, украинцы, до той поры, пока не загремело...

Наталия Петервари (УНИАН)