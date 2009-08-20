КМУ обнародовал распоряжение о выкупе квартир для льготников

Кабинет министров Украины опубликовал распоряжение №962-р «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» от 12 августа т.г.

Распоряжение опубликовано на правительственном портале.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства регионального развития и строительства о приобретении Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир на общую сумму 454 млн. 375,43 тыс. грн. в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилищного строительства со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. при наличии соответствующей банковской гарантии для обеспечения жильем граждан, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

В соответствии с приложением, правительство выкупит 1661 квартиру площадью 113 тыс. кв.м в 49 недостроенных объектах.

Как сообщал УНИАН, 12 августа Кабмин принял решение выкупить 1685 квартир общей площадью 113 тыс. кв. метров в 49 недостроенных объектах у 40 строительных компаний за счет средств Государственного ипотечного учреждения в размере 445 млн. грн.