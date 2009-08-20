Эксперт: Реформа ЖКХ может стать эффективной PR-технологией

Вопрос реформирования ЖКХ неминуемо будет использоваться в предвыборной кампании как представителями правительства, так и оппозицией.

Такое мнение УНИАН высказал директор Агентства моделирования ситуаций (АМС) Виталий БАЛА.

По его словам, главным тезисом политической коммуникации станет необходимость перехода от административных механизмов к регулированию.

«Сейчас будет много разговоров относительно необходимости ускорить регуляторную реформу в отрасли ЖКХ. Более того, тема реформирования этой сферы станет одной из наиболее приоритетных в предвыборной коммуникации как представителей власти, так и оппозиционеров. При этом стоит понимать, что любые просчеты профильного министерства будут бить по правительству. Это касается и массовых отключений котельных Киева от энергообеспечения, и проблемы с модернизацией оборудования, и повышение тарифов, и откровенное вредительство в деле внедрения систем автономного отопления. Чиновникам МинЖКХ стоит продемонстрировать обществу не только набор деклараций, но и готовые решения, которые принесут первые результаты до зимы-2010», - считает эксперт.

По мнению В.БАЛЫ, проблемы жилищно-коммунального хозяйства не стоит недооценивать и в политическом контексте.

«При определенном стечении обстоятельств холодные батареи будут дискредитировать оппонентов гораздо сильнее, чем задержки с заработной платой. Точно так же, как жесткая позиция центральной власти относительно ряда инициатив по повышению тарифов на местах неминуемо будет повышать электоральный рейтинг правительства», - отметил директор АМС.