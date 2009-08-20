Долг потребителей «Киевэнерго» превысил 805 млн. грн.

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) заявляет, что долг всех потребителей компании за потребленную тепловую энергию на сегодня составляет 805,658 млн. грн. Из этой суммы долг за тепло жилищных организаций составляет 746,461 млн. грн.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

По его словам, наибольшие должники - КП «Служба заказчика жилищно-коммунальных услуг» (Оболонский р-н) - 14,0 млн. грн., ЖЭК-811 (Святошинский р-н) - 11,1 млн. грн., ЖЭК-801 (Святошинский р-н) - 7,3 млн. грн., КП по содержанию жилищного хозяйства Шевченковского района - 5,9 млн. грн., ООО «ЖЭК-108» (Голосеевский р-н) -5,3 млн. грн.

При этом Э. СОКОЛОВСКИЙ добавил, что «Киевэнерго» усиливает работу с потребителями по уплате долга за тепловую и электрическую энергию, а также с властными и коммунальными структурами по своевременной и полной уплате задолженности, которую они накопили перед энергокомпанией.

«Летом из-за ежегодных испытаний, аварийных и плановых ремонтов, отключения газа для ТЭЦ компания потеряла свыше 20 млн. грн. за непредоставленную горячую воду потребителям. Поэтому «Киевэнерго» не может себе позволить иметь должников, которые задолжали компании миллионы гривен. Мы будем требовать расчетов всеми законными методами от всех без исключения должников, не обращая внимания на их социальный статус», - подчеркнул председатель правления «Киевэнерго».

По его словам, компания пытается наладить качественную работу с ЖЭКами, но ЖЭКи уклоняются от работы с должниками.

Также Э.СОКОЛОВСКИЙ отметил, что «Киевэнерго» надеется, что после проведения качественной работы жилищных организаций с населением уровень оплаты в тепловом секторе повысится. В противном случае компания оставляет за собой право на законных основаниях прекращать подачу теплоносителя своим потребителям - ЖЭКам.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.