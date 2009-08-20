Украинцы, готовьтесь, воды в кране не будет или почти не будет…

Только киевляне успокоились, отмывшись под горячим душем от политических интриг, как снова их ожидают «водные катаклизмы». Теперь в центре внимания Киевводоканал. «Киевэнерго» заявило о том, что намерено с 25 августа ограничить поставки электрической энергии снабженцу жителей столицы живительной влаги. Основная причина - неудовлетворительные расчеты за поставки энергоресурса и бездоговорная эксплуатация насосного оборудования.

По словам председателя правления «Киевэнерго» Эдуарда Соколовского, долг потребителей перед компанией за использованную электроэнергию составляет почти 626 млн. грн., из них более 289 млн. грн. должен Киевводоканал.

Кроме того, еще свыше 50 млн. грн. Киевводоканал задолжал за услуги по подкачке холодной воды. Тогда как «Киевэнерго» тратит свыше 1 млн. грн. на поддержку этой инфраструктуры.

«Мы искренне надеялись, что «Киевводоканал» за две недели успеет оформить все необходимые документы. Но эта компания акты по эксплуатации насосного оборудования не подписала и договор перезаключать не спешит. Руководство водоканала не желает вести диалог, составлять графики платежей, как это делают другие компании, которые имеют долги. Такое поведение дает нам основания отключать должника на законных основаниях», - отметил Э.Соколовский. Причем, по его словам, действия «Киевэнерго» не противоречат законодательству, ответственность за последствия несет компания-должник. «Если водоканал после праздников не начнет рассчитываться…, с 25 августа начнем отключать», - добавил председатель правления «Киевэнерго».

Это, конечно, киевлян радует - все состоится согласно законодательству. Причем создается впечатление, что в нашей стране все законы пишутся без учета прав простых граждан, их интересов. Неужели нормальные условия хотя бы проживания нужно заслужить, преодолев полосы препятствия, создаваемые не последствиями кризиса, а разборками наших випов.

В этом году их «тренировочный комплекс» не на шутку прогрессирует. И не только в Киеве. А что касается столицы – откровенный беспредел. Сначала нынешней зимой под прикрытием долговых обязательств половина Киева была без тепла и горячей воды. А потом, в начале лета, проводились плановые испытания сетей, но по окончании «тренинга» труб включать горячую воду не торопились. Затем августовское ГКЧП (прямо дату в дату). Но, «благодаря» Юлии Владимировне, воду горячую киевлянам таки дали. Но, как оказалось, ненадолго.

По словам все того же Э.Соколовского, долг всех потребителей перед компанией за тепловую энергию на сегодня составляет почти 806 млн. грн. Из этой суммы долг за тепло жилищных организаций - 747 млн. грн.

Он подчеркнул, что компания усилит работу с потребителями, а также с властными и коммунальными структурами. «Мы будем требовать расчетов всеми законными методами от всех без исключения должников, не обращая внимания на их социальный статус», - подчеркивает председатель правления «Киевэнерго». Вот только при этом отметил, что ЖЭКи уклоняются от работы с должниками. Если ситуация не улучшится, то компания оставляет за собой право на законных основаниях прекращать подачу теплоносителя своим потребителям - ЖЭКам.

Концовка выступления особо впечатляет. Но не стоит огорчаться. Мы же привыкли успокаивать себя тем, что у соседа не лучше. Вот и поговорим о нем.

Во Львове 57 жилых домов остались без горячей воды в связи с задолженностью за услуги по теплоснабжению. На сегодняшний день горячую воду в областном центре получают 1005 домов - абонентов «Львовтеплоэнерго». Без горячего водоснабжения стоят 89 домов, из них 26 не имеют горячей воды в связи с ремонтом тепловых сетей, 6 домов – в связи с отказом от данной услуги и 57 домов - из-за долгов.

За первую половину августа платежи населения Донецка за горячую воду «Донецкгортеплосети» упали до рекордно низкой отметки – 84%. В связи с этим предприятие ужесточило работу с должниками и к 18 августа отключило 23 многоквартирных дома, общая сумма задолженности которых превысила 2,2 млн. грн.

Кременчугский филиал «Полтаваоблэнерго» тоже начал массовые отключения должников от горячей воды. Правда, на сегодня от горячей воды отключены только 10 домов, у которых долг за горячую воду превысил 100 тыс. грн., а уровень непроплат жильцами колеблется в пределах 70-80%. В целом долг жителей Кременчуга перед «Полтаваоблэнерго» составляет 33 млн. грн.

В Запорожской области задолженность населения за жилищно-коммунальные услуги превысила 450 млн. грн. В связи с ростом неплатежей большинство работающих в сфере ЖКХ предприятий региона в последнее время, кроме обращений в суд, применяют к должникам и более жесткие меры: обеспечивающий подачу тепла и горячей воды запорожский концерн "Городские тепловые сети" проводит публичные отключения квартир и домов, а водоканал Запорожья приобрел и использует оборудование, позволяющее "точечно" - без ущерба для соседей перекрывать канализацию должникам.

Перечень можно пополнять и пополнять. Но только вывод один. Ситуация не улучшается, а ухудшается. И это в преддверии зимнего периода.

Есть на этот счет и мнение экспертов. Так, глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий Яковенко считает, что неплатежи населения за жилищно-коммунальные услуги охватят всю Украину. По его словам, пример киевлян, отказывающихся платить за коммунальные услуги по откровенно и не аргументированно завышенным тарифам при сохранении низкого качества услуг, распространится по всей Украине.

В частности, он отметил, что только 24% столичных жителей оплатили счета за ЖКУ. До повышения тарифов население платило около 186 млн. грн., а после - только 73 млн. грн., хотя городские власти рассчитывали получить около 360 млн. грн.

По мнению главы АТКУ, политическая составляющая этого бойкота киевлян незначительна.

«Львиная доля их недовольства вызвана несоответствием цены и качества предоставляемых услуг, а также отсутствием альтернативы среди поставщиков этих услуг и несоответствием в расчетах по обслуживанию придомовых территорий», - сказал он. При этом В.Яковенко подчеркнул, что в регионах при повышении тарифов на ЖКУ у населения будут несколько иные мотивации не платить, чем у киевлян.

«Основа недовольства в регионах будет лежать в сфере теплоснабжения и горячего водообеспечения. Именно эти сферы в регионах самые проблемные, и именно тут не происходит никаких изменений к лучшему. Модернизация централизованных систем не происходит, они разрушаются, становятся все более опасными и ненадежными, а власти продолжают навязывать людям эти услуги и запрещать им самим решать проблемы отопления и горячей воды альтернативными системами», - пояснил глава АТКУ.

А заместитель председателя совета «Фронта перемен» Андрей Пышный убежден, что осенью в стране будет коллапс жилищно-коммунальной системы. Комментируя постановление Национальной комиссии регулирования электроэнергетики о подорожании газа для населения на 20% с 1 сентября текущего года( при этом хочется напомнить, что очередное подорожание будет с 1 октября – ведь оно поэтапное до «обоснованной» цены), А.Пышный заметил, что заявления правительства о стабилизации экономики в Украине не имеют ничего общего с реальным состоянием дел.

По его словам, «с самого начала было понятно, что газовые договоренности образца 2009 года, несмотря на заверения премьера, обязательно отразятся на тарифах на услуги ЖКХ для населения”.

А.Пышный отметил, что в связи со складывающейся ситуацией возникает вопрос: почему газ, который добывается в Украине, идет на потребности промышленных предприятий, а не для населения, как обещали? А.Пышный выразил убеждение, что ответы на все эти вопросы “мы получим только после выборов Президента Украины”.

По его убеждению, «повышение цен на жилищно-коммунальные услуги для населения повлечет кризис неплатежей, и на местные бюджеты упадет еще один финансовый груз, поскольку дотаций на это никто не предусмотрел». А.Пышный прогнозирует, что после повышения тарифов на газ для теплокоммунэнерго с 1 октября этого года стоимость отопления и горячей воды возрастет на 80%. «Это существенно снизит доходы граждан, которые уже начали экономить на самом необходимом”, - добавил он.

И теперь хочется вспомнить, что по прогнозам «шефини», мы близки к перелому в экономике, кризис вскоре будет преодолен. И это действительно будет. Он же не может продолжаться вечно. Но только как быть людям в сложившейся ситуации. Огромные долги по зарплатам, вынужденные отпуска, сокращения, денег не хватает на элементарно необходимое. А тут еще тарифы на ЖКУ, не обладающие качеством постоянства. Где брать желающим быть добросовестными плательщиками средства. И куда нести в первую очередь – в гастроном, на базар, в школу, садик, или кассу. Но вопрос останется без ответа, пока мы сами не начнем отстаивать свои права, наконец, проштудировав родные законы. Либо пан, либо пропал…

Оксана Павловская (УНИАН)