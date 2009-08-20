Строительные предприятия снизили объем работ

Строительные предприятия Украины за январь-июль текущего года снизили объем выполненных работ на 54,3% по сравнению с аналогичным периодом 2008 года – до 18 млрд. 211 млн. грн.

Об этом УНИАН сообщили в Государственном комитете статистики Украины.

Как сообщал УНИАН, строительные предприятия Украины за январь-июнь т.г. снизили объем выполненных работ на 54,9% – до 14,9 млрд. грн., за январь-май – на 55,8%, до 11,6 млрд. грн., за январь-апрель – на 55,6%, до 8,9 млрд. грн., за январь-март – на 56,7%, до 6,2 млрд. грн., за январь-февраль – на 57,3%, до 3,6 млрд. грн., за январь – на 57,6%, до 1,7 млрд. грн.