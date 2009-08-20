Тимошенко: стадион во Львове будет построен вовремя

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО не сомневается, что стадион во Львове к чемпионату Европы по футболу 2012 года будет построен вовремя.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она сказала сегодня на брифинге во Львове.

«Правительство вовремя профинансировало, строительная компания строит на полную мощность. К Евро-2012 стадион будет стоять как огурчик, все будет хорошо», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Она отметила, что довольна ходом строительства во Львове аэропорта и стадиона.