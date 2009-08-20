«Киевэнерго» готова судиться с КГГА

АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) готова снова судиться с Киевской городской госадминистрацией в случае непогашения задолженности по компенсации разницы между экономически обоснованными расходами на производство тепловой энергии и существующими тарифами, которая по состоянию на 1 июля составляет 1,239 млрд. грн., что подтверждено актами сверки.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель правления АЭК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ сегодня на пресс-конференции.

«Если в трехдневный срок, согласно поручению главы правительства Юлии ТИМОШЕНКО, столичная власть не решит вопрос с выплатой задолженности, «Киевэнерго» будет вынуждена в который раз судиться с КГГА. Компания имеет опыт позитивного решения вопроса в суде с властью и другими компаниями», - отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Кроме того, по его словам, из-за того, что ДК «Газ Украины» своевременно не предоставила «Киевэнерго» налоговые накладные, в энергокомпании образовалась переплата налога на добавленную стоимость в размере 85,6 млн. грн., что подтверждено последней налоговой проверкой.

Председатель правления «Киевэнерго» добавил, что «государственный бюджет задолжал «Киевэнерго» немалую сумму, но, несмотря на это, компания вчера была вынуждена выплатить 54 млн. грн. налога на прибыль, которой в действительности и нет».

Как сообщал УНИАН, 12 августа «Киевэнерго» и Киевская городская госадминистрация подписали акты относительно задолженности местной власти перед энергокомпанией по компенсации разницы между существующими тарифами на тепло и расходами компании на производство тепловой энергии. Подписано два акта на общую сумму 1,239 млрд. грн. Из них - 908 млн. грн. – долг жилищно-эксплуатационных организаций и 331 млн. грн. – задолженность бюджетных и других организаций.

Справка УНИАН. АЭК «Киевэнерго» (г. Киев) является крупнейшим производителем тепловой энергии и электроэнергии в Украине, компания полностью обеспечивает потребности Киева в электрической и на 70% - в тепловой энергии.