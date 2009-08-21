Кабмин создал комиссию по защите интересов государства

Кабинет министров Украины своим распоряжением создал Правительственную комиссию по вопросам защиты интересов государства во время распоряжения землями государственной собственности.

Распоряжение №983-р от 19 августа т.г. размещено на правительственном портале.

Согласно документу, правительство поручило комиссии в месячный срок провести проверку законности передачи в собственность граждан земельных участков государственной собственности на основании распоряжения Обуховской райгосадминистрации Киевской области от 28 августа 2008 года №1365, других решений местных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления относительно отчуждения таких участков в зоне отвода земель для строительства кольцевой автомобильной дороги вокруг Киева и подать в Кабмин предложения по возвращению в государственную собственность незаконно отчужденных земельных участков.

Согласно положению о Правительственной комиссии, основными ее задачами являются: содействие обеспечению координации действий центральных и местных органов исполнительной власти по проведению проверок законности принятия органами исполнительной власти и органами местного самоуправления решений о распоряжении землями госсобственности; подготовка и внесение в Кабмин предложений и рекомендаций по возвращению в госсобственность незаконно отчужденных земельных участков; привлечение к ответственности лиц, виновных в незаконном отчуждении земельных участков госсобственности; определение механизмов и способов недопущения незаконного отчуждения земельных участков госсобственности.

Возглавил комиссию первый вице-премьер-министр Украины Александр ТУРЧИНОВ. В ее состав вошли 14 представителей министерств, ведомств, общественных организаций и народные депутаты.