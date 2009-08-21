Минюст обратится в Генпрокуратуру относительно действий КГГА

Министерство юстиции как представитель интересов Кабинета Министров Украины намерен обратиться в Генеральную прокуратуру по поводу невыполнения должностными лицами Киевской городской государственной администрации постановления суда о запрещении введения новых тарифов на жилищно-коммунальные услуги для населения.

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии первого заместителя министра юстиции Украины Евгения КОРНИЙЧУКА по поводу заявления первого заместителя председателя Киевской городской государственной администрации Анатолия ГОЛУБЧЕНКО о том, что в адрес Киевской городской государственной администрации не поступало постановление Окружного административного суда г. Киева от 12 августа в 2009 г. о запрещении КГГА и Коммунальному предприятию «Главный информационно-вычислительный центр» осуществлять расчеты с учетом и посыланием на тарифы, введенные распоряжениями КГГА от 29 апреля 2009 г. №516, 518 и 520.

Как отметил Е.КОРНИЙЧУК, информация А.ГОЛУБЧЕНКО, обнародованная 20 августа в ряде СМИ, не соответствует действительности и вводит в заблуждение граждан, проживающих в Киеве.

«Поскольку КГГА является стороной по делу по иску Кабинета Министров Украины в Киевскую городскую государственную администрацию и Коммунальное предприятие «Главный информационно-вычислительный центр» КГГА, Окружным административным судом г.Киева было направлено сторонам по делу отмеченное постановление сразу после ее вынесения, то есть 12 августа с.г.”, - утверждает Е.КОРНЕЙЧУК.

Согласно его объяснению, Киевская горгосадминистрация отказалась добровольно исполнять отмеченное судебное постановление, и постановлением отдела принудительного исполнения решений Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины от 19 августа в 2009 г. открыто исполнительное производство по отмеченному постановлению.

“20 августа с.г. вручена представителю КГГА копия постановления об открытии исполнительного производства, о чем составлен соответствующий акт», - отметил первый заместитель министра юстиции Украины.

Он также отметил, что отмеченное постановление подлежит немедленному исполнению.

«В соответствии со статьей 382 Уголовного кодекса Украины, служебное лицо за невыполнение судебного решения, постановления несет уголовную ответственность. Министерство юстиции как представитель интересов Кабмина по отмеченному делу, готовит соответствующее обращение в Генеральную прокуратуру Украины», - сказал Е.КОРНИЙЧУК.

Как сообщал УНИАН, 19 августа Е.КОРНИЙЧУК заявил о том, что Окружной административный суд Киева запретил КГГА повышать тарифы на жилищно-коммунальные услуги в столице.

В постановлении Окружного админсуда г. Киева от 12 августа, текст которого имеет УНИАН, отмечается: «...ходатайство Кабинета Министров об обеспечении иска удовлетворить и запретить КГГА до завершения рассмотрения дела по существу» осуществлять расчеты за жилищно-коммунальные услуги по новым тарифам. Постановление вступает в силу с 12 августа и подлежит немедленному исполнению.

20 августа первый заместитель председателя КГГА А.ГОЛУБЧЕНКО заявил, что Киевская городская госадминистрация не получала решения суда о запрещении повышения коммунальных тарифов в столице с 1 июня. По его словам, мэрия получила постановление Окружного административного суда Киева, однако речь в нем идет не о запрещении применения повышенных тарифов, а об открытии производства против мэрии по иску Кабинета Министров.

Вместе с тем, чиновник не исключил, что столичная мэрия еще получит постановление о запрещении повышения тарифов на услуги ЖКУ, а также заявил о готовности обжаловать его в высшей инстанции.

Городские власти распоряжениями от 29 апреля с.г. повысили с 1 июня тарифы на жилищно-коммунальные услуги, в среднем, на 50%.

Кабинет Министров на заседании 17 июля принял решение приостановить повышение Киевской администрацией тарифов на коммунальные услуги для населения с 1 июня.