Введением регулятора МинЖКХ ушло от ответственности...

Законопроект «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины», разработанный Министерством по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, - это попытка министерства снять с себя ответственность за решение проблемы индивидуального отопления в украинских городах.

Такое мнение УНИАН высказал глава Ассоциации теплотехнических компаний Украины (АТКУ) Виталий ЯКОВЕНКО.

По его словам, в нынешней редакции проект нельзя утверждать даже на уровне Кабинета министров Украины.

«Единый регулятор тарифов на теплоснабжение, водоснабжение и водоотвод – услуг, которые предоставляются в рамках природных монополий – необходим, чтобы избежать спекуляций на этой теме местными властями. Но то, что сейчас предлагает МинЖКХ, не решает главной проблемы в сфере – создания конкурентного рынка, что наряду с уходом от дотаций является главным элементом для эффективного реформирования системы ЖКХ», - сказал В. ЯКОВЕНКО.

Глава АТКУ подчеркнул, что для ассоциации наиболее неприемлемым является пункт 4-й статьи 4 этого документа, которым регулятору вменяется в обязанность формирование правил подключения и использования централизованных систем отопления и снабжения горячей водой. По его словам, с одной стороны, министерство фактически снимает с себя ответственность за решение проблемы относительно возможности отключения от централизованных систем поквартирно. А с другой стороны, закладывает основание для полного блокирования возможности решить этот вопрос, так как в проекте не указывается, что регулятор также занимается и утверждением правил отключения от централизованного отопления и горячего водоснабжения.

«Это мина замедленного действия, которая впоследствии даст возможность монополистам сохранить свое положение в сфере и не позволит людям самим выбирать способ отопления своих квартир, ведь после утверждения этого закона формально ответственного за это уже не будет», - считает В.ЯКОВЕНКО.

Напомним, законопроект «О Национальной комиссии регулирования рынка коммунальных услуг Украины» предполагает, что на комиссию возлагаются функции регулирования деятельности субъектов природных монополий, предоставляющих услуги по централизованному водо-, теплоснабжению и водоотводу.

В частности, планируется ценовое регулирование или регулирование тарифов с использованием методов определения предельного уровня рентабельности (нормы прибыли) или поощрительного регулирования (метод установления предельного уровня цены, предельного уровня дохода, метод плавающей шкалы и т.д.).