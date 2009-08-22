В Донецке более тысячи частных домов отключены от водоснабжения

Коммунальное предприятие «Донецкгорводоканал» (по состоянию на 21 августа 2009 года) отключило от подачи воды 1139 абонентов, общая задолженность которых составляет 592 тыс. грн.

Об этом сообщила УНИАН пресс-служба предприятия. Согласно сообщению, уже третий месяц бригады КП «Донецкгорводоканал» ежедневно обследуют для отключения несколько десятков частных домов, хозяева которых не оплачивают счета за уже потребленную услугу.

В водоканале еще раз объяснили, что отключить неплательщика, проживающего в частном доме просто, так как все коммуникации вынесены за забор - пришли и отрезали трубу. Должники, видимо, это тоже понимают, поскольку многие в момент отключения сразу же отправляются в ближайшую сберегательную кассу оплачивать задолженности, подчеркнули в горводоканале.

«За три месяца мы отработали 5131 частный дом с задолженностью, всем им разосланы уведомления и предупреждения. 1236 абонентов при отключении сразу погасили имеющиеся долги. Общая сумма поступивших от них денег составляет 644, 5 тыс. грн.», - рассказал первый заместитель директора КП «Донецкгорводоканал» Юрий ПЕРЕБЕЙНОС.

Однако, как говорят в администрации предприятия, отключения будут продолжаться, ведь не все абоненты проявляют сознательность и вовремя платят по счетам. И только так, самостоятельно собирая с населения долги за свои услуги, водоканал сможет вовремя рассчитываться с поставщиками энергоресурсов и подготовиться к нормальной работе в осенне-зимний период, уверены в горводоканале.

«Старт отопительного сезона в октябре, но коммунальные предприятия должны быть готовы уже к середине сентября. Чтобы все проверить, и если возникнут неполадки, оперативно их устранить, - объяснил Ю.ПЕРЕБЕЙНОС. - На сегодняшний день водоканал не имеет возможности полностью подготовиться к работе зимой. Мы не можем докупить материалы, на наших счетах недостаточно денег. Оплата населения за воду нестабильна, а сроки поджимают. Поэтому единственный выход продолжать компанию по отключению неплательщиков».