Строительство стадиона во Львове задерживается из-за адаптации

Задержка со строительством стадиона к Евро-2012 во Львове вызвана адаптацией австрийского проекта к украинским стандартам строительства.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ, отвечая на вопрос журналистов сегодня в Киеве.

Он отметил, что проект разрабатывала австрийская компания с учетом европейских норм строительства и использования строительных материалов. Строит же стадион, напомнил мэр, украинская строительная компания «Азовинтекс». Именно поэтому, по словам А.САДОВОГО, «нужно было определенное время на согласование проекта с украинскими реалиями».

По состоянию на сегодня, заверил А.САДОВЫЙ, строительство стадиона не прекращается, а все свои действия генподрядчик согласовывает с УЕФА. Как отметил мэр, таким образом, удастся избежать каких-либо отклонений от требований европейского футбольного союза.

А.САДОВЫЙ сообщил, что смета строительства стадиона на сегодня определена в пределах 610 млн. грн. Финансирование осуществляется исключительно из бюджета города. Сегодня это 300 млн. грн., полученных Львовом от реализации эмитированных городом облигаций. Он также выразил надежду, что правительство выполнит свое обещание и до конца года Львов получит 100 млн. грн. из государственного бюджета на строительство стадиона.

Подводя итоги, А.САДОВЫЙ отметил, что нынешняя задержка не является критической, в настоящее время финансирование проекта стабильно в соответствии с актами выполненных работ. Он подчеркнул, что строительство спортивной арены ведется в три смены круглосуточно, и выразил уверенность, что новый стадион к Евро-2012 во Львове будет готов до конца 2010 года.

Как сообщал УНИАН, анализируя состояние строительства стадиона во Львове, вице-премьер-министр Украины Иван ВАСЮНИК сообщил о почти трехмесячной задержке с выполнением этого проекта.

После этого генподрядчик «Азовинтекс» пересмотрел графики строительства и пообещал начать круглосуточное строительство стадиона с тем, чтобы до 30 ноября выйти на утвержденный УЕФА график.