КГГА решила вопрос изъятия земли вокруг НСК «Олимпийский»

Киевская городская государственная администрация подписала меморандум с частными компаниями «Урал» и «Интерспорт» об изъятии у них земли вблизи национального спортивного комплекса «Олимпийский».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО во время выездного совещания на НСК «Олимпийский».

Отвечая на вопрос по поводу земли, которая прилегает к стадиону, А.ГОЛУБЧЕНКО сказал: «Уже решено. Подписан меморандум. Как администрация, мы с ними договорились и подписали меморандум. Относительно земельных участков, мы договорились и подписали. Те вопросы, которые относятся к компетенции КГГА, решены полностью».

Как сообщал УНИАН, 25 июня Президент Виктор ЮЩЕНКО во время совещания по вопросам подготовки Киева к проведению финала Евро-2012 поручил столичной горгосадминистрации и Министерству по делам семьи, молодежи и спорта решить вопрос об изъятии у коммерческих структур из пользования двух земельных участков площадью ориентировочно 9 га, которые прилегают к территории НСК «Олимпийский».

В свою очередь, Киевский городской председатель Леонид ЧЕРНОВЕЦКИЙ отметил, что существуют проблемы с земельными участками коммерческих предприятий «Урал» и «Интерспорт», которые находятся на территории НСК «Олимпийский».

Как объяснил, в свою очередь, вице-премьер-министр Иван ВАСЮНИК, речь идет об отчуждении около 9 га земли у частных владельцев (ОАО «Урал» и ОАО «Интерспорт»), соглашения на аренду с которыми были подписаны в 2004 году.