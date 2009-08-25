Жилье на вторичном рынке Киева подешевело

На вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир с 17 по 23 августа т.г. снизилась на 0,1% (2 долл.) – до 1513 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «SV Development».

Согласно сообщению, за указанный период самым дешевым оставался Дарницкий район со средним показателем 1118 долл./кв. м, самым дорогим – Печерский, где средняя цена продажи составила 2541 долл./кв. м.

По данным компании, за отчетный период снижение средней стоимости 1 кв. м жилья наблюдалось в Печерском – на 0,21% (5 долл.) – до 2541 долл., Подольском – на 0,32% (4 долл.) – до 1384 долл., Голосеевском – на 0,18% (3 долл.) – до 1527 долл., Оболонском – на 0,28% (4 долл.) – до 1498 долл., Деснянском – на 0,31% (4 долл.) – до 1182 долл., Дарницком – на 0,15% (2 долл.) – до 1118 долл., Святошинском – на 0,20% (3 долл.) – до 1264 долл. и Днепровском районах – на 0,32% (4 долл.) – до 1205 долл.

При этом рост стоимости 1 кв. м жилья за указанный период зафиксирован в Шевченковском – на 0,39% (8 долл.) – до 1966 долл. за 1 кв. м и Соломенском районе – на 0,15% (2 долл.) – до 1358 долл.

В компании отмечают, что все цены указаны по результатам реальных сделок.

Как сообщал УНИАН, на вторичном рынке Киева средняя стоимость продаж 1-3-комнатных квартир в июле т.г. выросла на 1,69% (25 долл.) – до 1520 долл./кв. м; за апрель-июнь т.г. – снизилась на 10,59% (177 долл.) – до 1 494 долл./кв. м.

Справка УНИАН. Компания «SV Development» с 2005 года занимается консалтингом на рынке загородной недвижимости и коттеджных поселков, а также маркетинговыми исследованиями рынка.