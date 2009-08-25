В Киеве 27 августа откроется пятизвездочная гостиница

В четверг, 27 августа в Киеве по ул. Большой Житомирской, 2-а состоится официальное открытие пятизвездочной гостиницы InterContinental Kyiv.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе гостиницы.

Гостиница рассчитана на 272 номера, из них 7 апартаментов (пять посольских, по одному – королевские и президентские).

В гостинице расположены SPA, тренажерный зал, бассейн и джакузи, бутик дизайнерской одежды, конференц-центр с двумя залами на 800 человек, два ресторана – Comme il faut в фойе и Olivera на уровне бельэтажа, а также бар b-hush на крыше здания.

Владельцем и девелопером гостиницы является ООО «Ярославов Вал».

Как сообщал УНИАН, ранее открытие пятизвездочной гостиницы под управлением международной сети Intercontinental Hotels Group в Киеве на Михайловской площади было запланировано на второй, а потом на третий квартал 2009 года.

Справка УНИАН. Intercontinental Hotels Group управляет самой крупной в мире по количеству номеров сетью гостиниц. Компании принадлежат такие бренды, как InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn.