КГГА: в Киеве построят 12 гостиниц

В Киевской городской государственной администрации прогнозируют, что в столице к Евро-2012 будут введены в эксплуатацию 12 пяти- и четырехзвездочных гостиниц.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил первый заместитель председателя КГГА Анатолий ГОЛУБЧЕНКО в ходе совещания по подготовке инфраструктуры к Евро-2012.

По его словам, в Киеве будут построены четыре пятизвездочные гостиницы на 1108 номеров. В частности, в четвертом квартале 2011 года планируется введение в эксплуатацию гостиницы Hilton по б-ру Шевченко, 28-30 на 257 номеров (стоимость проекта - 1 млрд. 145 млн. грн.), офисно-гостиничного комплекса по ул. Резницкая/Московская на 19 номеров (стоимость проекта - 52 млн. грн.), гостинично-офисного комплекса Sky Towers Hotel по ул. Шолуденко на 575 номеров (стоимость проекта - 1 млрд. 815 млн. грн.), а в третьем квартале 2010 года - Fairmont Hotel Kyiv по ул. Набережно-Крещатикская, 1-а на 257 номеров (стоимость проекта - 440 млн. грн.).

А.ГОЛУБЧЕНКО отметил, что также планируется ввод в эксплуатацию восьми четырехзвездочных гостиниц на 867 номеров. В частности, на второй квартал 2010 года планируется ввод в эксплуатацию гостиницы Holiday Inn на 210 номеров (стоимостью 52,8 млн. грн.), гостиницы «Висак-2» на 42 номера (стоимостью 52,8 млн. грн.), гостиницы Ibis по б-ру Шевченко на 213 номеров (стоимостью 119,9 млн. грн.); на четвертый квартал 2010 года – гостиницы «Старо» на 35 номеров (стоимостью 77,3 млн. грн.), гостиницы «Роял» на 160 номеров (стоимостью 330 млн. грн.); на четвертый квартал 2011 года – гостиницы «Колизей» на 30 номеров (стоимостью 2,6 млн. грн.), гостиницы «Пересвет-Плаза» на 107 номеров (стоимостью 368,2 млн. грн.), гостиницы «Кутеп» на 70 номеров (стоимостью 597,3 млн. грн).

Практически все четырехзвездочные гостиницы находятся на завершающем этапе строительства.

При этом указанные гостиницы имеют предварительную договоренность с TUI Travel о размещении гостей.