Жилой дом в США можно купить за символическую цену в 1 долл.

Продолжающийся в США экономический кризис привел к тому, что на рынке недвижимости появились жилые дома, которые можно приобрести за символическую цену в 1 долл. Например, в городе Сент-Пол /штат Миннесота/ на городском балансе числятся 2 тыс. пустующих жилых домов.

Чтобы изменить ситуацию, власти города решили выставить некоторые дома на продажу по цене от 1 долл. до 50 тыс. долл. Цена, по словам городских чиновников, зависит от состояния дома. Однако это не должно смущать покупателей, так как выставляемые на продажу объекты находятся в историческом центре Сент-Пола.

Более того, приобрести дом можно только подписав контракт, в котором оговорен ряд условий. Так, владелец должен привести жилище в нормальное состояние, сделав там соответствующий ремонт. Причем в некоторых случаях оговаривается даже замена старых коммуникаций на новые. Кроме того, человек, купивший дом, обязан жить в нем сам, а не сдавать в аренду и не "замораживать" объект, ожидая нового роста цен на недвижимость.

По мнению городских чиновников, покупатели на такие дома непременно найдутся, так как каждое из выставляемых на продажу зданий имеет историческую ценность. Кроме того, отмечают чиновники, в построенных более 100 лет назад в городе домах даже в их нынешнем состоянии заметны роскошь и размах, с которыми они были созданы, необходимо лишь обновить внутренние интерьеры и подремонтировать здания снаружи, передает ПРАЙМ-ТАСС.

В любом случае, это станет хорошим вложением денег в кризисные времена и принесет дивиденды в будущем, когда экономическая ситуация в стране улучшится, полагают в администрации Сент-Пола.