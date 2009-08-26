Тимошенко: Льготное жилье будет выделяться прозрачно

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО гарантирует, что выделение достроенного за счет госсредств жилья будет осуществляться открыто и прозрачно.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня на заседании правительства.

«Для меня как для премьер-министра является обязательным, чтобы все процессы выдачи льготных квартир были прозрачными, чтобы категорически не было никакой коррупции, как обычно среди чиновников, и чтобы для людей вся эта процедура выглядела открыто и справедливо. Есть люди, которые стоят в очереди более тридцати лет, в том числе, и инвалиды, и чернобыльцы, и многодетные семьи, и люди, которые отслужили в силовых структурах», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер поручила Министерству труда и социальной политики, Министерству регионального развития и строительства, Министерству по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также секретариату Кабинета министров подготовить к рассмотрению на следующем заседании правительства 2 сентября проект постановления о порядке выделения жилья льготным категориям населения. При этом премьер-министр подчеркнула, что списки граждан, претендующих на получение жилья на льготных условиях, будут утверждаться поименно.