На достройку жилья выделят еще почти 150 млн. грн.

Правительство планирует сегодня на заседании принять решение о выделении Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) еще 149,132 млн. грн. для финансирования завершения строительства жилья.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Сегодня на нашем заседании присутствуют руководители, собственники или представители 20 строительных компаний. Мы видим, что та программа, к реализации которой мы приступили, уже набирает обороты и имеет свои результаты», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер-министр прогнозирует, что уже через две-три недели завершится процедура заключения договоров со строительными компаниями о завершении строительства жилья. «На данный момент мы заключили договора и приняли правительственное решение на общую сумму 1,1 млрд. грн.», - уточнила она.

При этом Ю.ТИМОШЕНКО подчеркнула, что строительные компании на первом этапе получают 70% выделенных средств, а остальные 30% будут им перечисляться после сдачи объектов в эксплуатацию. По словам главы правительства, в результате реализации этой программы жильем будут обеспечены 3935 семей, состоящих на учете по получению жилья на льготных условиях, и 6894 семьи смогут вселиться в квартиры, которые они строят за счет собственных средств и которые будут достроены за счет средств ГИУ.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров обнародовал распоряжение №962-р «О приобретении квартир для обеспечения жильем граждан, которые в соответствии с законодательством нуждаются в улучшении жилищных условий» от 12 августа т.г.

Согласно документу, правительство согласилось с предложением Министерства регионального развития и строительства о приобретении Государственным ипотечным учреждением (ГИУ) квартир на общую сумму 454 млн. 375,43 тыс. грн. в жилых домах, принятых в эксплуатацию, и на объектах незавершенного жилищного строительства со сроком сдачи в эксплуатацию не позднее 25 декабря 2009 г. при наличии соответствующей банковской гарантии для обеспечения жильем граждан, которые, в соответствии с законодательством, нуждаются в улучшении жилищных условий и стоят на квартирном учете.

В соответствии с приложением, правительство выкупит 1661 квартиру площадью 113 тыс. кв.м в 49 недостроенных объектах.