Кабмин упростит процедуру выдачи актов на землепользование?

Правительство намерено упростить процедуру выдачи актов на пользование приусадебными земельными участками в сельской местности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО сегодня на заседании правительства.

«Мы сегодня предлагаем, на мой взгляд, стратегический документ – это упрощение всех процедур выдачи актов на землепользование», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, для получения акта на землепользование будет достаточно предоставить соответствующее заявление на приватизацию, копию паспорта, идентификационный код, а также решение местного совета о выделении земельного участка в собственность.

«Все эти документы необходимо предоставить в местный или поселковый совет, и после этого, через тридцать дней, получить бесплатно акт землепользования», - сообщила премьер-министр.

По мнению Ю.ТИМОШЕНКО, упрощение процедуры выдачи актов землепользования позволит ликвидировать коррупцию в этом направлении. По словам премьера, в настоящее время около 6,5 млн. человек не могут получить акты землепользования на уже приватизированные земельные участки.