Стоимость столичной вторички за неделю выросла на 0,6%

Киев. 26 августа. УНИАН. Стоимость жилья на вторичном рынке Киева с 17 по 24 августа т.г. выросла на 0,6% (на 11 долл.) – до 1911 долл./кв. м.

Об этом УНИАН сообщили в консалтинговой компании «Канзас» (Киев).

По мнению экспертов, данное увеличение не является устоявшимся, поскольку наблюдается локальное увеличение предложений квартир с качественным ремонтом и хорошим месторасположением.

За неделю индекс ценового ожидания вторичной недвижимости Киева вырос на 0,6% и составляет 0,6%. Такое значение индекса даёт основания прогнозировать увеличение стоимости квартир, однако не является обязательным условием. Аналитики полагают, что такая динамика индекса вызвана корректировкой стоимости жилья в начале осеннего сезона.

Индекс доходности вторичного жилья Киева за июль 2009 года снизился на 1,38%. В настоящее время он находится в положительной области и составляет +0,02%.

Справка УНИАН. Консалтинговая компания "Канзас" занимается анализом рынка недвижимости Киева и других крупных городов Украины. Сейчас в базе данных, на основании которой строятся графики индексов Киева с 2005 года, находится более 498 тыс. объявлений о продаже квартир.