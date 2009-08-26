ГИУ приобретет у 20 компаний 440 квартир для льготников

Кабинет министров Украины разрешил Государственному ипотечному учреждению (ГИУ) приобрести в объектах 20 застройщиков 440 квартир на общую сумму 140,7 млн. грн. в рамках выполнения программы обеспечения льготным жильем.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на заседании Кабмина министр регионального развития и строительства Украины Василий КУЙБИДА.

По его словам, средняя стоимость приобретаемого жилья будет составлять 3,957 грн. за кв. м.

Как сообщал УНИАН, 19 августа т.г. Кабинет Министров Украины одобрил выделение 388 млн. грн. для закупки Государственным ипотечным учреждениям (ГИУ) 1450 квартир в 37 недостроенных домах у 35 компаний.

По словам премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО, на сегодняшний день ГИУ сотрудничает в направлении покупки недостроенного жилья со строительными компаниями всех областей Украины, кроме Черкасской области и города Киева.

Премьер подчеркнула, что с учетом данного решения Кабмина жилье получат порядка 9,5 тыс. семей, из них 3,743 тыс. – льготников. Она также отметила, что с учетом данного решения на закупку квартир направлена практически половина суммы из 2 млрд. грн., запланированных на эти цели.

Справка УНИАН. Государственное ипотечное учреждение в Украине создано постановлением Кабинета министров 8 октября 2004 года. Учредителем ГИУ выступает государство в лице Кабинета Министров.

Основной целью деятельности ГИУ является рефинансирование ипотечных кредитов за счет средств, полученных от размещения собственных облигаций. Бумаги размещаются путем открытой продажи на территории Украины среди инвесторов – юридических и физических лиц, резидентов и нерезидентов. Облигации ГИУ размещает самостоятельно. По бумагам выдается 100-процентная государственная гарантия.