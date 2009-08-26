"Киевводоканал" называет шантажом угрозы "Киевэнерго"

ОАО «АК «Киевводоканал» заявляет, что законодательство Украины запрещает отключать население от централизованного водоснабжения, а, следовательно, угрозы АЭК «Киевэнерго» о прекращении энергопотребления компании являются шантажом.

Об этом идет речь в переданном УНИАН комментарии ОАО «АК «Киевводоканал» по поводу заявления председателя правления АЭК «Киевэнерго» Эдуарда СОКОЛОВСКОГО на пресс-конференции в Киеве 20 августа о намерении с 25 августа ограничить поставки электрической энергии ОАО «АК «Киевводоканал» в связи с неудовлетворительными расчетами с компанией за поставки энергоресурса и за бездоговорную эксплуатацию насосного оборудования.

“Основной Закон Украины запрещает отключать население от централизованного водоснабжения, а, следовательно, угрозы со стороны АЭК «Киевэнерго» носят характер шантажа, и должны рассматриваться компетентными органами, отвечающими за соблюдение законодательства и безопасность граждан”, - говорится в комментарии “Киевводоканала”.

В компании отмечают, что “из-за коллизий отечественного законодательства” вопрос задолженности ОАО «АК «Киевводоканал» перед АК «Киевэнерго» лежит вне хозяйственных соглашений, а, следовательно, не может быть решен иначе как в судебном порядке. “Поэтому все заявления относительно долгов, неподкрепленные судебными постановлениями, являются односторонними и тенденциозными”, - подчеркивают в “Киевводоканале”.

В частности, как информируют в компании, 5 марта 2009 г. Высший хозяйственный суд Украины подтвердил решение Хозяйственного суда г. Киева от 24 июля 2008 г. и постановление Киевского апелляционного хозяйственного суда от 26 ноября 2008 г. о беспочвенности исковых требований АК «Киевэнерго» к ОАО «АК «Киевводоканал», а, следовательно, опроверг факт существования долга “Киевводоканала” перед «Киевэнерго» за услуги по подкачке водопроводной воды.

“Причина отключения многоэтажных жилых домов от водоснабжения из-за долгов ОАО «АК «Киевводоканал» не соответствует действительности, потому что наличие долга должно быть определено в судебном порядке. К тому же, подкачка воды в многоэтажных домах обеспечивается договором потребителей с местными эксплуатационными конторами и входит в оплату коммунальных услуг жильцами многоквартирных домов”, - отмечают в “Киевводоканале”.

На предприятии информируют, что есть согласованная часть долга в сумме 296 млн. грн., по поводу которого ОАО «АК «Киевводоканал» неоднократно обращался к АЭК «Киевэнерго» и КГГА с проектами мировых соглашений о реструктуризации задолженности за электроэнергию. При этом в “Киевводоканале” отмечают, что долг КГГА перед ОАО «АК «Киевводоканал» за 2004-2009 гг. достигает вдвое большей суммы - свыше 500 млн. грн.

“Однако, “Киевэнерго” не подписывает документы, ориентированные на урегулирование ситуации. Так же и со стороны КГГА нет никакой реакции на наши инициативы”, - говорится в комментарии “Киевводоканала”.

Единственным выходом из ситуации, как считают в горводоканале, является подписание трехсторонних соглашений и реструктуризация долгов. Однако, инициатива ОАО «АК «Киевводоканал» пока не находит поддержки со стороны партнеров.

Как сообщал УНИАН, 20 августа «Киевэнерго» заявило, что намерено с 25 августа ограничить поставки электроэнергии «Киевводоканалу» в связи с неудовлетворительными расчетами с компанией за поставки энергоресурса и за бездоговорную эксплуатацию насосного оборудования.

По словам Э.СОКОЛОВСКОГО, долг потребителей за использованную электроэнергию составляет 625,474 млн. грн. Наибольшим должником является «Киевводоканал», который задолжал 289,496 млн. грн.

Кроме того, дополнительно более 50 млн. грн. «Киевводоканал» задолжал за услуги по подкачке холодной воды. Так, ежемесячно «Киевэнерго» тратит свыше 1 млн. грн. на поддержание инфраструктуры по подкачке холодной воды.

«Мы искренне надеялись, что «Киевводоканал» за две недели успеет оформить все необходимые документы. Но эта компания акты по эксплуатации насосного оборудования не подписала, и договор перезаключать не спешит. Руководство водоканала не желает вести диалог, составлять графики платежей, как это делают другие компании, которые имеют долги. Такое поведение дает нам основания отключать должника на законных основаниях», - отметил Э.СОКОЛОВСКИЙ.