Градосовет одобрил проекты домов для пострадавших от «Элита-Центр»

Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Радунской, 28-32 в Деснянском районе столицы (Троещина).

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято сегодня в ходе заседания секции градостроительства и архитектуры Градосовета.

Проект разработан КО «Центр градостроительства и архитектуры» по заказу АО ХК «Киевгорстрой».

Проект предусматривает строительство односекционного 25-этажного жилого дома (23 этажа - жилые). Дом рассчитан на 138 квартир, из которых 69 однокомнатных, 34 двухкомнатных, 35 трехкомнатных. Общая площадь дома составит 20 тыс. кв. м, общая площадь квартир – 9,7 тыс. кв. м.

На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 3,2 тыс. кв. м.

В проекте запланирован подземный паркинг на 28 машиномест и надземный паркинг на 16 машиномест.

Площадь земельного участка под застройку составляет 0,64 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр». Планируется, что на первых этажах дома разместятся хореографический зал, спортзал, магазины и офисные помещения.

Подводя итоги рассмотрения проекта, и.о. главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект. Он отметил, что необходимо провести общественные слушания, а также предоставить градостроительное обоснование размещения объекта.

Еще Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил предпроектные предложения строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Гарматная, 39-г в Соломенском районе столицы.

Проект разработан ЧП «НТЦ «Гражданский инженер» по заказу ХК «Киевгорстрой».

Проект предусматривает строительство двухсекционного жилого дома, 25-этажная секция рассчитана на 92 квартиры, 23-этажная секция – на 84 квартиры. Общая площадь квартир составит 11,192 тыс. кв. м, общая площадь жилого комплекса – 23,5 тыс. кв. м. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 1,59 тыс. кв. м.

В проекте запланирован подземный паркинг на 96 машиномест, а также гостевая стоянка на 16 машиномест.

По словам главного архитектора проекта Алексея ВЛАСЕНКО, участок под застройку расположен на территории коммунально-складской зоны и граничит с высотной жилой застройкой. Рядом с участком расположено закрытое кладбище.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр». Подводя итоги рассмотрения проекта, и.о. главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект. Он также отметил, что необходимо решить вопрос расстояния жилого дома до кладбища, которое по нормативам должно составлять 50 метров.

Также Архитектурно-градостроительный совет Киева одобрил проект строительства жилого дома с объектами социально-культурного назначения и подземным паркингом по ул. Ревуцкого, 7-В в Дарницком районе столицы. Проект разработан ООО «Фирма «Житлобудпроект» по заказу АО ХК «Киевгорстрой». Проект предусматривает строительство односекционного 25-этажного жилого дома (23 этажи жилые). Дом рассчитан на 176 квартир общей площадью 13,4 тыс. кв. м, из них 83 однокомнатных, 42 двухкомнатных, 48 трехкомнатных, 2 четырехкомнатных и 1 пятикомнатная квартиры. На первых этажах предусмотрены встроенно-пристроенные помещения площадью 981 кв. м. В проекте запланирован подземный паркинг на 24 машино-места. Площадь земельного участка под застройку составляет 0,39 га.

Часть квартир в доме планируется передать пострадавшим от деятельности компании «Элита-Центр».

По словам главного архитектора проекта Натальи ЖЕЛЕЗНЯК, на втором этаже жилого дома планируется разместить офисные помещения.

В ходе заседания секции Градосовета его члены высказали мнение, что офисные помещения в составе дома следует заменить помещениями другого функционального назначения, чтобы избежать скопления автомобилей вокруг дома.

Подводя итоги рассмотрения проекта, исполняющий обязанности главного архитектора Киева Сергей БРОНЕВИЦКИЙ рекомендовал согласовать проект с учетом определения функционального назначения офисных помещений. Он отметил, что компания «Киевгорстрой» провела общественные слушания, и жители прилегающих домов согласились со строительством дома. Также компания взяла на себя обязательства по благоустройству прилегающей территории.