Янукович будет отстаивать свое право на «Межгорье»

Лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявляет, что на законных основаниях проживает в частном доме на территории резиденции «Межгорье».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЯНУКОВИЧ заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, комментируя обвинение премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО в незаконности получения в частную собственность имения на территории резиденции «Межгорье» и его возврате в государственную собственность.

«Кто-то допускает, что я могу где-то незаконно проживать», - обратился В.ЯНУКОВИЧ к присутствующим на пресс-конференции журналистам, а когда не получил ответа, сказал: «Вот это есть ответ на вопрос».

Он напомнил, что из этого имения его постоянно пытались выселить, начиная с 2004 года, и добавил, что «во все эти трудные времена» его «поддерживала семья и избиратели».

В.ЯНУКОВИЧ отметил, что все процедуры относительно приобретения им права частной собственности на дом на территории «Межгорья» прошли в соответствии с украинским законодательством. По его словам, это также сопровождалось выигранными им судебными делами относительно этого конфликта - вплоть до Верховного Суда.

По словам В.ЯНУКОВИЧА, после выведения резиденции «Межгорье» из государственной собственности он арендовал ее у нового владельца, но из-за большой суммы арендной платы было принято решение выкупить этот дом по рыночной стоимости на законных основаниях.

Он сообщил, что для того, чтобы собрать необходимые для приобретения этой недвижимости средства, был вынужден продать значительное количество своего имущества, в частности и в Донецке.

«Я сегодня являюсь владельцем. Эта пиар-акция не удастся. Безусловно, меня как человека и мою семью это оскорбляет», - сказал В.ЯНУКОВИЧ, отметив, что будет продолжать отстаивать свое право на дом и будет делать это публично в соответствии с действующим законодательством.

Как сообщал УНИАН, 26 августа Кабинет министров принял решение о возвращении в государственную собственность правительственной резиденции «Межгорье».

По словам премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, на заседании правительства был утвержден план совместных действий Министерства юстиции, МВД и других органов государственного управления по возвращению государству межправительственной резиденции «Межгорье». «Это та резиденция, которой владели все правительства еще со времен Щербицкого. То, что ЯНУКОВИЧ лично для себя именно эту правительственную резиденцию забрал под свою дачу – это не сойдет с рук”.