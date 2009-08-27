Intercontinental Hotels Group планирует управлять 15 гостиницами в Украине

Intercontinental Hotels Group планирует в течение ближайших 15-20 лет управлять 15 гостиницами в Украине.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам генеральный менеджер InterContinentalKyiv Леон ЛАРКИН.

По его словам, сегодня в Киеве идет строительство гостиницы Crowne Plaza Holiday Inn.

Л. ЛАРКИН также отметил, что группа ищет инвесторов на строительство гостиниц и видит в Украине большой потенциал для развития сети.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Киеве открылась пятизвездочная гостиница InterContinentalKyiv по улице Большая Житомирская.

Всего в гостинице 272 номера, включая 5 посольских апартаментов. Площадь королевского номера составляет около 200 кв. метров, площадь президентских апартаментов - около 300 кв. метров. Стоимость стандартного номера составляет около 400 евро за ночь, президентского номера – 14,5 тыс. евро за ночь, королевского номера - 7,5 тыс. евро.

Справка УНИАН. Intercontinental Hotels Group управляет самой крупной в мире по количеству номеров сетью гостиниц. Компании принадлежат такие бренды, как InterContinental, Crowne Plaza, Hotel Indigo, Holiday Inn.