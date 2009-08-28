«Киевэнерго» возобновила подачу электроэнергии 30 школам столицы

АК «Киевэнерго» возобновила подачу электроэнергии всем учебным заведениям Киева, которые имеют значительные долги и длительное время не рассчитываются с энергокомпанией, под обещание мэрии частично их погасить.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

«Киевская госадминистрация заверила, что буквально сегодня погасит большую часть долга школ и предоставит график погашения оставшейся задолженности. Если столичная мэрия не сдержит своего обещания, со следующего месяца нам снова придется лишить учебные заведения электроэнергии. При этом, отключение школ, как и всех других потребителей, от подачи электричества в случае наличия долга за использованную электроэнергию,– действие законное. Ответственным за последствия, согласно законодательству, выступает тот орган, который допустил задолженность», - цитирует пресс-служба заместителя председателя правления АК «Киевэнерго» Ивана РЫЧКУ.

По данным АК «Киевэнерго», по состоянию на 1 августа 2009 года общий долг за потребленную электроэнергию всех учебных заведений Киева достиг 3,36 млн. грн., что стало причиной отключения более 30 школ столицы.

С учетом потребленной электроэнергии в августе долг составляет 4,8 млн. грн. Наибольшими должниками являются Управления образования Святошинского района – 1,3 млн. грн., Соломенского района – 687 тыс. грн., Днепровского района – 317 тыс. грн., Оболонского района – 180 тыс. грн., Дарницкого района – 175 тыс. грн.

Общий долг за тепловую энергию учебных заведений, которые финансируются из районных бюджетов, – 11,741 млн. грн. Наибольшими должниками являются Управления образования Шевченковской райгосадминистрации – 7,633 млн. грн. и Святошинской райгосадминистрации – 11,775 млн. грн.